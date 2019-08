Des caméras pour compter les badauds à la plage de Lutry

Impossible de se rendre à la plage de Lutry sans croiser les petits boîtiers. Des caméras thermiques que la Municipalité a fait installer, depuis quelques semaines, à chacune des entrées du site. Objectif: mieux cerner sa fréquentation. Le dispositif n’est pas inédit, puisqu’il avait été utilisé l’été dernier pour compter les touristes dans le vignoble de Lavaux. Il a toutefois été perfectionné.

À Lutry, ce sont donc six boîtiers qui ont été répartis sur les différents accès menant à la plage. Rien de secret, puisqu’ils sont visibles et qu’une étiquette renseigne les curieux sur les contours du projet. Notamment sur le fait qu’aucun passant n’est identifiable puisque les images capturées ne sont pas nettes. Elles pourront tout de même être analysées grâce à l’intelligence artificielle, c’est ce qui fait toute la force du projet.

«Les caméras comptabilisent les entrées et les sorties. La nouveauté depuis le test à Lavaux, c’est qu’un algorithme nous permet désormais de distinguer les différents modes de transport. Au final, nous obtenons un résultat pour chaque heure», explique Christian Kaiser, maître d’enseignement et de recherche à l’Institut de géographie et durabilité de l’UNIL. C’est déjà lui qui avait mené l’expérience dans les vignes. Depuis, le dispositif a été installé sur le site d’Astropléiades. La Ville de Lausanne s’y intéresserait également.

À Lutry, une meilleure connaissance de la fréquentation de la plage servira notamment à affiner le dispositif sécuritaire. «Fin septembre, nous devrions être capables de créer un modèle prédictif en fonction du jour, de la météo et des vacances scolaires par exemple, annonce le municipal Kilian Duggan. Cela nous permettra de connaître les habitudes, de savoir comment les gens utilisent le site. Nous mettrons ensuite ces chiffres en relation avec les coûts consentis en matière de voirie et de surveillance, car ils sont significatifs.» Au budget 2019, 120'000 francs d’honoraires sont prévus pour la surveillance de la plage.

Un outil politique

Le dispositif pourrait être utilisé à d’autres fins par la suite. «Développer des itinéraires spéciaux pour certains modes de transport, par exemple. Les données dont nous disposons actuellement sont récoltées à la main sur une petite tranche horaire puis extrapolées, c’est donc approximatif», indique la déléguée à la mobilité, Noémie Urfer. Lutry a donc décidé d’acheter les petits boîtiers, d’une valeur de 1000 francs pièce. «Cela nous permettra d’être réactifs à l’avenir dès qu’une problématique survient en lien avec les flux. Par exemple pour voir si la plainte d’un citoyen est en cohérence avec la réalité. C’est un outil d’aide à la décision», conclut Kilian Duggan.