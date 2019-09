Des manifestants bloquent le pont Bessières

Vendredi, à 11h30 tapantes, près de 200 militants d’Extinction Rebellion ont bloqué le pont Bessières, à Lausanne. «Nous resterons jusqu’à ce que le Conseil fédéral dise la vérité à la population, par voie de presse, sur le réchauffement climatique, explique un porte-parole. L’espèce humaine est aujourd’hui en danger d’extinction. Il faut écouter la science et agir maintenant.»

. @ExtinctionR vient de débuter son action de blocage sur le pont Bessières, à Lausanne. Via @24heuresch #lausanne pic.twitter.com/6hTznwQ8Cz

À la louche, 200 militants sont maintenant sur place. Via @24heuresch cc. @xrlausanne pic.twitter.com/8LZAGxdF7W

Sur place, les manifestants ont apporté des réserves d’eau et de nourriture conséquentes. Certains installent même des toilettes sèches. «Nous avons les moyens de bloquer le pont durant plusieurs jours, poursuit le porte-parole. La police ne pourra pas nous évacuer.»

Cette action est la dernière de la tournée nationale du groupe écologiste radical. Le «XR Tour», dont la récente date zurichoise a vu la Limmat virer au vert.

. @xrlausanne a des réserves d’eau et de nourriture impressionnantes. Une équipe de médecins et même... des toilettes. « La police n’a pas les moyens de nous expulser », assure un militant. Via @24heuresch #lausanne cc. @ExtinctionR pic.twitter.com/1xokE9SWJV