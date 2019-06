Des poissons pour égayer l'Hôpital des enfants

Trois projets émanant d’écoliers âgés de 10 à 17 ans ont été sélectionnés par un jury en vue de rendre le séjour au futur Hôpital des enfants le plus agréable possible. Sur la première place du podium: une réflexion sur l’ambiance signée Damien et Mathias. «Les enfants se sentent souvent mal quand ils entrent à l’hôpital, ils sont stressés et ont un peu peur, expliquent les deux écoliers. La solution: un accueil plus sympathique avec une personne désignée pour nous présenter la chambre, comme à l’hôtel. Une décoration plus jolie avec des lumières qui changent de couleur tous les quarts d’heure. Et une signalétique plus claire, avec des grosses flèches sur le sol suivant un code couleur.» Les deux garçons ont aussi imaginé des tablettes permettant de créer son propre décor, projeté ensuite sur les murs de la chambre.

Lisa, Eleonore, Chloé et Anthony occupent la deuxième place du classement avec leur grand aquarium. «Les poissons sont un excellent moyen d’amener de la vie à l’hôpital, estime le groupe. Nous avons initié un partenariat avec Aquatis pour qu’il nous aide à mettre en place l’aquarium idéal. Il y aura aussi un système interactif pour nourrir les poissons à différents moments de la journée.» L’idée d’un enclos extérieur pour recevoir son animal de compagnie est aussi «à l’étude», fait savoir le CHUV. Le troisième projet sélectionné prévoit des aménagements «fun et pédagogiques» sur la grande terrasse de 2000 m2. Zone de jeu adaptée aux fauteuils, potager, labyrinthe, cabanes, scène en plein air… Un lieu «pour s’amuser et s’aérer, résument Alexander, Diego, Sébastien et Abderhaman. Les jeunes patients ont souvent uns sentiment d’enfermement lors de leur séjour à l’hôpital.»

Toutes ses idées prendront-elles vie dans le futur Hôpital des enfants, dont l’ouverture est attendue en 2023 sur l’esplanade de la cité hospitalière? Pas sûr. Le CHUV doit maintenant «affiner ces budgets et propositions et les intégrer, en tout ou partie, dans l’organisation du nouvel hôpital». La Fondation Planètes Enfants Malades cherche des donateurs et sponsors pour financer la mise en œuvre des projets.

L’an dernier, quatre concepts avaient été sélectionnés lors des ateliers chapeautés par l’association Graines d’entrepreneurs, dont un pack de bienvenue destiné aux enfants hospitalisés. Il devrait être distribué dès 2020. (24 heures)