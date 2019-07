Des produits menstruels gratuits dans les écoles?

Rowenna veut en finir avec «le tabou et l’injustice des règles». Cette association féministe (lire l’encadré) née en 2018 s’engage pour que des produits menstruels soient mis à disposition gratuitement dans les toilettes des collèges et gymnases de Lausanne. Sa pétition en ligne compte plus de 3200 signatures.

Les objectifs sont multiples, expliquent Élise Dottrens, Elyse Persoz et Virginie Da Costa, les trois membres du comité de Rowenna. «Déjà il faut permettre aux jeunes filles d’en parler, ce qui est peut-être plus simple autour d’un distributeur. Le fait que ce soit tabou met les adolescentes dans des situations inconfortables alors que c’est déjà une phase compliquée psychologiquement. Et puis il y a toute une éducation à faire car certaines jeunes femmes sont démunies face à ce phénomène. Elles ne savent pas ce que c’est, pourquoi elles ont mal, s’il faut consulter…»

Question d’égalité

Lors de la grève des femmes du 14 juin dernier, les militantes de Rowenna ont défilé à Lausanne en brandissant une banderole barrée du cri «La cup est pleine». Car la visée du projet est aussi égalitaire. «Les produits d’hygiène menstruelle sont taxés comme des produits de luxe à 7,7% (ndlr: car non considérés comme des produits de consommation courante), rappelle Élise Dottrens. C’est une profonde injustice et une forme de discrimination par rapport à ceux qui n’ont pas de règles, mais ça pose également des gros problèmes d’accessibilité.»

Sur les flyers qu’elle distribuait durant la grève, l’association posait notamment cette question: as-tu déjà dû choisir entre acheter à manger ou des protections hygiéniques? «Tout le monde doit avoir droit à ces produits, les très jeunes filles qui ont peu d’argent comme les femmes qui ont des difficultés financières», défend Elyse Persoz. Quelques initiatives isolées existent dans les établissements scolaires, précise-t-elle. «Mais elles sont le fait d’enseignantes proactives.»

À noter que le thème fait aussi l’actualité en France, où le gouvernement réfléchit à une «stratégie de lutte contre la précarité menstruelle». Il envisage notamment d’expérimenter la gratuité des protections dans certains lieux publics.

Bon accueil de la Ville

Pour défendre leur projet, les membres de Rowenna rencontreront le Canton à l’automne. Plus précisément son Unité de promotion de la santé et de prévention en milieu scolaire. Contactés, ses responsables estiment «prématuré» de se prononcer sur l’idée aujourd’hui.

L’association entend aussi prendre contact avec la Ville de Lausanne. Son municipal, David Payot, est plus disert. «Je n’ai pas été informé directement de la démarche de Rowenna mais la réflexion est pertinente, notamment en lien avec la problématique de la taxe rose, réagit l’élu. Si ça devait aboutir, il faudrait réfléchir à la manière de le mettre en œuvre. Par des distributeurs ou par l’intermédiaire des infirmières scolaires avec qui les élèves pourraient alors échanger sur le sujet.»

Les membres de l’association entendent aussi peaufiner le projet. «Est-ce qu’on le teste d’abord dans certains établissements? Comment on les choisit? Quelle tranche d’âge doit-on cibler en premier?» Et si le concept fonctionne à Lausanne, Rowenna aimerait ensuite l’étendre. «Viser d’autres villes mais aussi réfléchir à la promotion de produits plus écologiques, par exemple.»