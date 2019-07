Des profs poutzent leurs classes, faute de nettoyeurs

L’enveloppe pour payer les «extras» assurant chaque année le grand nettoyage des collèges à Prilly a été coupée en deux sur décision municipale. Soit une économie de 600 heures de travail environ, assurées traditionnellement par des étudiants comme petit boulot d’été.

Les enseignants du primaire et du secondaire ont appris il y a deux semaines qu’une série de nettoyages ne seront pas faits: vitres, moquettes, parois des classes, luminaires, impostes, engins de gym, mobilier… La liste varie selon les établissements. «Tous les collèges se sont insurgés, rapporte Corinne*, une maîtresse qui souhaite garder l’anonymat. Dans l’un d’eux, il n’y a plus que le nettoyage des sols et des lavabos qui est assuré… On compte vraiment sur ces nettoyages de vacances pour recommencer l’année dignement, avec motivation et dynamisme. Dans ma classe, les vitres sont opaques!»

Certaines maîtresses ont décidé de mettre la main à la pâte. Elles ont acheté des produits de nettoyage et se sont mises à récurer en dehors des cours. D’autres ont proposé aux élèves de les aider. «J’ai fait participer ceux qui le souhaitaient au nettoyage de leur table et de leur chaise, explique Corinne. Ça s’arrête là. Il n’était pas question, pour les enseignants, de se servir d’eux comme d’«esclaves» pour remplacer les nettoyeurs.»

Restrictions budgétaires

La Municipalité se justifie en invoquant les restrictions budgétaires. «Cela nous a conduits à réduire certaines charges, notamment en termes d’emploi du personnel temporaire, indique Maurizio Mattia, municipal en charge des Domaines et Bâtiments. Je précise que tout ce qui touche au côté sanitaire sera fait. On a mis de côté des choses qui relèvent plus de l’esthétique. Si on ne peut pas faire les vitres cette année ou shampouiner les moquettes, on s’est dit que ce n’était pas si grave.»

Corinne n’est pas de cet avis. «Ce qui m’inquiète le plus, au niveau hygiène, c’est le mobilier d’élèves qui ne va pas être nettoyé, avec tous les virus, microbes, traces de colle… Et puis, recommencer l’année avec des tapis de sol qui n’ont pas été nettoyés, c’est inacceptable. On a de plus en plus d’enfants allergiques, dont beaucoup d’allergies aux acariens.»

«Il faut faire des choix»

Maurizio Mattia rappelle que cette décision n’a pas été prise de gaîté de cœur et renvoie la balle au Canton. «Il croule sous l’argent et les communes sont plutôt en train de tirer la langue. On nous demande de faire plus avec moins. À un moment, il faut faire des choix. Si le Canton veut des classes impeccables, il peut aussi nous en donner les moyens.»

Faire participer les élèves au nettoyage «peut être pédagogique, juge le municipal, même si c’est bien sûr moins rigolo que d’aller au parc. Ça montre aux enfants que si les choses sont propres, ce n’est pas par magie.»

Son collègue municipal des Écoles, Antoine Reymond, maintient que les enseignants travailleront dans des conditions «tout à fait correctes» à la rentrée. Il précise que les mesures d’économie ne visent pas uniquement l’entretien des établissements scolaires. «Tous les services ont fait des efforts pour diminuer au maximum les charges.»

