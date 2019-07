Des sons et des voix pour redécouvrir Renens

Pour entendre quelque chose, il faut bien coller son oreille au petit haut-parleur, qui porte assez mal son nom d’ailleurs. Mais ça vaut la peine, car les sons qui en sortent racontent une histoire méconnue, celle de Renens. À la rue de la Mèbre, le torréfacteur artisanal Pappy John est l’un des trois endroits de la ville – pour l’instant – où l’on peut écouter les enregistrements glanés et mixés par Dragos Tara.

Pour ce musicien lausannois, la démarche est tant artistique que documentaire. «C’est un vrai travail de mémoire.» Pour ce projet intitulé «Ersatz», il est parti à la recherche des Renanais afin de recueillir leurs récits et les mêler aux sons captés dans la ville. «Ces rencontres se font par bouche à oreille. Je demande aux gens quels sons caractérisent Renens pour eux. Certains bruits dont ils se souviennent n’existent plus, comme celui des usines installées autrefois au centre-ville. Aujourd’hui, elles ont été délocalisées en périphérie ou à l’étranger.»

Sur le comptoir du magasin de café, une enceinte diffuse tout bas un bruit de machine, celui que fait l’ancienne torréfactrice de Pappy John. Sur la bande, ce son se marie à la voix de Nicolas Noël, enseignant, blogueur amoureux de l’Ouest lausannois et vendeur de café à ses heures. «De l’extérieur, les gens s’arrêtent à l’image que renvoie la ville, une image parfois morne. J’ai participé à ce projet car ceux qui font Renens sont souvent discrets. Si on ne les entend pas, on ne voit pas le lieu et l’histoire humaine qui s’y rattache.»

S’il n’y a pour l’instant que trois installations sonores au centre-ville, dont une à la place du Marché, l’objectif de Dragos Tara est de porter leur nombre à quinze ou vingt d’ici au mois de décembre, au gré des rencontres qu’il fera. Leur emplacement est indiqué sur un plan sur le site internet de l’association Sonorama. Ce collectif, créé il y a quelques mois, a d’ailleurs d’autres projets liés au son à Renens. Le prochain sera présenté en septembre et prévoit de détourner les haut-parleurs qui diffusent des instructions ou de la musique dans les lieux publics, par exemple à la gare ou dans les magasins. «Beaucoup d’études sont réalisées sur le son du point de vue quantitatif, par exemple pour évaluer la pollution sonore, mais l’aspect qualitatif est peu développé. Notre objectif est de décrire et de documenter les sons comme un phénomène culturel», détaille Thibault Walter, l’un des fondateurs de Sonorama. www.sonorama.org (24 heures)