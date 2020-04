Un dessin pour encourager les personnes âgées

Plus forts que le virus! C’est le slogan que Juliette Leyvraz, Vaudoise de 21 ans, et Shana Riethof, 24 ans, étudiantes en bande-dessinée et en anthropologie à Bruxelles, ont imaginé pour rendre hommage à nos aînés.

Les deux jeunes femmes ont créé un flyer qu’elles ont distribué à vélo dans certains EMS de la région bruxelloise pour manifester leur soutien aux personnes âgées confinées, avec un retour très positif. «Mais je voulais aussi toucher les gens de mon pays», explique Juliette.

Le projet est né après une discussion que Juliette a eue avec une personne âgée dans la rue: «Elle se disait déjà très seule, alors avec le confinement…» Sensibilisée à ce sujet par sa mère, médecin généraliste en EMS à Lausanne, qui fait face en ce moment au Covid-19, elle a imaginé le stress psychologique de ces personnes vulnérables physiquement.

Le thème des superhéros a été choisi car les deux étudiantes voulaient «faire quelque chose de positif, avec de l’humour». Et briser la tendance d’une société qui se désintéresse des «vieux», tant ils ne sont plus utiles sur le plan économique.

«Vous qui avez traversé des décennies, des guerres, des crises […] mais aussi des progrès humanitaires, le premier pas sur la Lune, l’arrivée de la télé […], vous avez tout vu! Vous êtes nos superhéros et superhéroïnes!» lit-on sur leur flyer.

«Courage à ces personnes isolées dont la charge mentale –la peur– s’ajoute à un quotidien souvent difficile»

Le projet de Juliette, qui n’a plus de grands-parents, et de Shana se veut avant tout «humain». «Notre but est de souhaiter courage et force à ces personnes isolées, dont la charge mentale – la peur – s’ajoute à un quotidien souvent difficile. Nous voulons leur dire que nous combattons ensemble ce virus. Et qu’ensemble, on est plus forts.»