Deux ans après, choucroute et bières sont de retour à La Bavaria

Transformée mais inchangée. Deux ans après sa fermeture, La Bavaria rouvre ses portes vendredi 28 juin, et c’est presque un slogan qu’utilisent ses propriétaires pour résumer le chantier qui s’achève. Aux mains du fonds privé Next Immobilier, la brasserie de la rue du Petit-Chêne, à Lausanne, a en effet pris un gros coup de jeune pensé comme un hommage à ses vieilles années.

«Il fallait tout mettre aux normes actuelles en préservant et en revalorisant les aspects patrimoniaux, c’était parfois complexe mais nous avons très bien collaboré avec les autorités cantonale et communale», se félicite l’architecte Fabrizio Giacometti, du cabinet Artgtech SA. Il démarre la visite par l’extérieur et la façade, «qui a retrouvé ses couleurs et son essence, jusqu’à l’écusson historique de Monsieur Held». À noter que la terrasse reviendra mi-juillet.

Vitraux et escalier soignés

La grande salle, elle, a repris de la hauteur, le faux plafond ayant été supprimé. «Il fallait ouvrir l’espace sans perdre l’aspect chaleureux et l’esprit intimiste de la brasserie. Nous avons donc utilisé une peinture monochrome pour mettre en valeur les boiseries et les peintures d’origine», explique l’architecte. Le parquet, vieillissant et peu fonctionnel, a été remplacé. Quant à la cuisine, elle s’installe au rez-de-chaussée, coiffée des vitraux historiques, auparavant masqués. «Nous avons aussi largement revalorisé l’escalier métallique existant, il doit inviter à l’étage dès que le client entre dans le restaurant», indique Fabrizio Giacometti.

Au premier justement, un bar demeure dans une salle «revue et plus ouverte» qui pourra être privatisée. Mais la grande nouveauté se situe de l’autre côté avec la création d’une terrasse d’une quinzaine de places sur un espace qu’occupaient jusqu’ici les blocs de ventilation.

L’escalier métallique est beaucoup plus visible qu’auparavant, il doit «inviter à visiter l’étage» où une nouvelle terrasse a été créée. Image: ODILE MEYLAN

Évoquer la Bavière

Dans l’assiette, le mot d’ordre est le même, faire honneur au passé de La Bavaria tout en l’adaptant aux goûts du jour. Le nouveau gérant, Graziano De Luca, confirme d’emblée la préservation des classiques que sont la choucroute et les chopes de bière Paulaner. «Il y aura plusieurs évocations de la Bavière mais aussi de la nouveauté», explique celui qui gère notamment Le Raisin à la Palud ou le Café des Bouchers à Malley. Aux fourneaux, deux jeunes chefs: Camille Lecointre, 28 ans, et Geoffrey Romeas, 26 ans, qui se sont rencontrés chez de Courten, à Sierre (VS), avant d’œuvrer en duo dans plusieurs établissements dont le Lausanne Palace. Ils proposeront des mets de brasserie mais mettront aussi l’accent sur les desserts, en particulier la forêt-noire. «D’ici à la mi-été, nous allons aussi recréer le repas dominical avec un menu unique autour d’une pièce de viande par exemple», annonce le gérant. Une cinquantaine de bières sont annoncées à la carte, qui ne snobera pas le vin pour autant.

S’il n’est pas autorisé à dévoiler le montant de l’investissement consenti, le directeur de Next Immobilier, Benjamin Favre, dit sa «grande fierté de rendre aux Lausannois ce lieu emblématique. Un établissement qui suscite un énorme engouement populaire et qu’il est gratifiant de remettre sur le marché». (24 heures)