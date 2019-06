Deux chantiers scolaires avancent côte à côte

Examen de passage pour les écoles du Jorat et d’Oron-Palézieux, à l’aube des vacances estivales. Le futur complexe scolaire Gustave Roud, à Carrouge, et le nouveau bâtiment du collège d’Oron-la-Ville sont à l’enquête publique depuis le 15 juin. Tous deux ont été pensés pour absorber l’augmentation démographique et pour répondre aux exigences de la loi sur l’enseignement obligatoire, visant le regroupement des élèves. Si les procédures ne prennent pas de retard, ils pourraient être opérationnels dès la rentrée 2021.

À Oron, il est question d’un nouveau bâtiment de 17 classes, d’un réfectoire, d’une salle de gymnastique triple et de terrains de jeu. En début d’année, le Conseil communal a accordé une enveloppe de 40 millions à la Municipalité pour mener à bien le projet, qui comprend aussi la création de 750 places pour la protection civile et d’un local pour les archives communales des dix localités fusionnées.

«C’est un projet extrêmement important. D’ici à 2035, nous imaginons que la population d’Oron, Maracon et Essertes augmentera de 100 habitants par an, ce nouveau bâtiment permettra donc de répondre aux besoins, au moins jusqu’à cette date», indique le municipal d’Oron Olivier Sonnay. Par la suite, il serait possible d’ajouter six nouvelles classes, expliquait récemment l’Exécutif. «Nous sommes assez confiants à propos de la procédure en cours car nous avons déjà passablement échangé avec les riverains. Par ailleurs, la mise à l’enquête du Plan partiel d’affectation avait engendré huit oppositions qui ont toutes été retirées après discussion», argumente Olivier Sonnay.

Presque tout sur place

Du côté de Carrouge, le projet a fait plus de vagues. Quelques opposants ont longtemps milité pour un site unique à Mézières, rejetant l’option à deux entités (Carrouge et Servion) finalement choisie. Le complexe comptera 22 salles de classe, pour les élèves de la 1re à la 8e HarmoS des communes au nord du périmètre de l’Association scolaire intercommunale du Jorat (ASIJ), et deux salles de réserve, une unité d’accueil de la petite enfance de 108 places, une zone pour psychologues, psychomotriciens et logopédistes ainsi qu’une salle de gymnastique triple.

«À Jorat-Mézières, il y a 460 enfants âgés de 0 à 12 ans, dont environ 170 de moins de 4 ans. En parallèle, quelque 110 nouveaux logements seront prochainement disponibles, explique la municipale Muriel Preti. Ce nouveau complexe scolaire permettra d’absorber cette hausse démographique. Il limite aussi les transports, tout sera sur place hormis la bibliothèque, à laquelle les élèves pourront se rendre à pied.» Selon le crédit d’étude, le coût du collège sera d’environ 39 millions de francs. Le crédit de construction devra être soumis, en fin d’année, au vote du conseil intercommunal de l’Association scolaire intercommunale du Jorat. (24 heures)