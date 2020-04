Deux petites annexes coulées par la justice

Le propriétaire de deux parcelles contiguës bordant le Léman et la route de Lausanne à Cully a été débouté par la Cour de droit administratif et public (CDAP), courant mars. Il souhaitait régulariser les travaux de démolition d’une annexe et reconstruire deux dépendances. La Municipalité de Bourg-en-Lavaux avait donné son accord. Elle doit revoir sa copie. Les parcelles se trouvent dans le périmètre du plan de protection de Lavaux, et comprises dans le territoire de centre ancien de bourgs.

Le propriétaire possédait initialement trois annexes dans la partie inférieure de son bien. Dès juin 2018, et à plusieurs reprises les mois suivants, il est dénoncé par divers voisins. On lui reproche d’avoir détruit un «poulailler» qui faisait office de cabanon de jardin. À la place, il aurait édifié un radier en béton de 60 m2 que d’aucuns assimilent à une «probable résidence d’été».

La démolition ayant été menée sans autorisation supposée, la Municipalité demande l’arrêt des travaux. Le propriétaire se défend, reconnaissant l’initiative de détruire une vieillerie en piteux état de plus de cent ans; qu’il reconstruira à l’identique pour rangement de matériel de jardin, avec adjonction de douche et toilettes.

Que nenni rétorque l’exécutif qui refuse la reprise des travaux en août. Mieux, l’autorité demande de passer par l’enquête publique pour régularisation. Elle se déroule en mai-juin 2019. Deux bâtiments accolés et de taille modeste sont prévus. Plusieurs oppositions sont déposées, alors que la Section Monuments et Sites du canton émet en juin un avis négatif notamment sur la future «toiture en plaques PVC imitation tuile marron à proscrire car dénaturant la valeur du site». Elle refuse de régulariser les travaux. Pas la Municipalité qui, sous condition, délivre un permis de construire et lève les oppositions un mois plus tard. Un exécutif peut autoriser la construction de dépendances de peu d’importance (pavillon, réduit de jardin, garage particulier pour deux voitures en tout), distinctes du bâtiment principal, mais sans préjudice pour les voisins dit la Loi.

En septembre deux voisins recourent à la CDAP. Dans son arrêt, cette dernière, qui s’est rendue préalablement sur place, indique que l’emplacement des constructions anciennes diverge sur les différents plans de géomètre au dossier. Par ailleurs, une dépendance ne doit être que l’accessoire d’un bâtiment principal sur le même terrain, Cependant la construction litigieuse se trouve sur une des deux parcelles dénuée de construction et qui ne mesure que 141 m2. Elle ne peut donc ne peut pas recevoir de bâtiment principal.

La seconde annexe litigieuse sur la parcelle contiguë pose moins de problèmes, car c’est une vraie dépendance vu ses 10 m2. Sauf si elle doit présenter un préjudice pour le voisinage. Ici, entre en ligne de compte la pesée des intérêts, à savoir su la gêne occasionnée est supportable ou pas. L’esthétique générale des annexes, notamment la toiture, et la visibilité par les voisins et depuis le Léman n’est de toute manière pas admissible pour la justice qui annule les décisions municipales. Le propriétaire a été condamné à verser émolument et indemnité pour 4500 francs en tout. On ignore s’il a recouru au TF ou non. Son avocat ne nous a pas rappelés pour nous en informer.