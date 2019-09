Deux postulats en faveur de la verdure de Lutry

Les conseillers ont eu la main particulièrement verte, lundi soir, au moment de déposer leurs postulats au Conseil communal de Lutry. Sur les quatre textes, deux traitaient en effet de végétation. Celui de Camille Moser (PLR), tout d’abord, demandait «des espaces verts favorables à la biodiversité». La conseillère invite la Municipalité à réfléchir aux «principes relatifs au fleurissement et aux entretiens» de ces espaces et propose notamment «le rétablissement d’allées de fleurs sauvages ou le recours à des plantes vivaces indigènes».

«Le fait d’utiliser des essences de plantes les plus durables possible favorise la préservation de la faune et de la flore», défend Camille Moser. L’objectif est aussi de limiter le recours à l’arrosage.

Dans son postulat, la conseillère évoque les aubépines, les chèvrefeuilles ou encore les cornouillers. «Je propose d’identifier les espèces que l’on souhaite utiliser et de les favoriser quand il s’agit de replanter certaines zones. L’objectif n’est pas de tout arracher mais, s’il faut renouveler, autant le faire avec du durable», précise l’élue qui suggère à l’Exécutif la rédaction d’une charte fixant des principes sur ce thème.

«Un arbre - un enfant»

L’autre postulat vient du socialiste Claude Weber. Ce dernier aimerait que Lutry offre la possibilité à ses habitants de suivre la démarche «un arbre - un enfant». Le concept existe déjà dans d’autres villes, comme Lausanne, où les familles peuvent planter un arbre à la naissance d’un bébé. «Nous pourrions le faire au début de la scolarité, en informant les parents via l’école, développe l’élu. Les enfants seraient alors actifs et davantage concernés, il y aurait une visée de sensibilisation.» Ce geste pourrait selon lui s’accompagner d’une découverte de la forêt.

«Notre domaine forestier est très vaste, plus de la moitié est même située sur le territoire de la commune de Savigny. Ce serait l’occasion d’informer les gens sur cette richesse locale et sur l’importance des forêts, c’est un sujet d’actualité vu ce qu’il se passe en Amazonie», souligne Claude Weber.

Les deux textes ont été transmis à l’Exécutif.