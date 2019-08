Du sursis pour l'Auberge de Sauvabelin

Elle est en sursis. L’Auberge de Sauvabelin, que la Municipalité de Lausanne a affirmé vouloir «déconstruire» pour faire place à une aire de détente, aurait déjà dû être grignotée par les pelleteuses en ce mois d’août. Les Lausannois qui se baladent dans ce coin de nature auront d’eux-mêmes constaté qu’il n’en est encore rien. En réalité, et contrairement au calendrier présenté par les autorités, le bâtiment ne devrait pas voir le casque d’un ouvrier avant le printemps prochain. «Il semble un peu audacieux d’y arriver à la fin de cette année encore», reconnaît Natacha Litzistorf, municipale du Logement, de l’Environnement et de l’Architecture.

Six oppositions, dont celle du Mouvement pour la Défense de Lausanne (MDL), ont été déposées suite à la mise à l’enquête publique des travaux liés à l’Auberge de Sauvabelin. À ce jour, leur étude n’a pas encore été à l’ordre du jour de la Municipalité. Natacha Litzistorf a reçu à deux reprises les opposants sur le site durant ce mois d’août. L’occasion de refaire une visite des lieux, passablement vétustes, et d’expliquer pourquoi une déconstruction est la solution retenue par les autorités. Reste que le dialogue prend du temps. Plus que prévu. Et que les travaux sont reportés. Une bonne nouvelle pour François Mercanton, président du MDL.

«Cela nous donne du temps pour envisager d’autres solutions que la destruction, par exemple trouver des gens désireux de reprendre l’auberge et d’y investir. De son côté, la Ville pourrait faire un geste en baissant le loyer pendant le temps que dureraient les transformations nécessaires.»

En parallèle, le MDL a déposé une pétition au secrétariat du Conseil communal pour sauvegarder l’Auberge de Sauvabelin. Elle compte 3042 signatures. «Ce n’est pas rien et il faudra aussi en tenir compte», assure Natacha Litzistorf.

L’auberge est fermée depuis 2015. Les autorités ont annoncé vouloir la détruire, une issue définitive dictée par l’état de décrépitude de la bâtisse, qui aurait nécessité des coûts «exorbitants» pour être simplement remise à niveau. On parle de 1,8 million de francs, alors qu’il n’en faudra que la moitié pour aménager à la place un espace «sobre, simple et plus naturel». Cette aire de loisirs disposera de tables et de chaises amovibles pour pique-niquer. La Municipalité a finalement renoncé à y installer des grils.