L'eau du Vieux-Port testée avant les premiers ploufs à Ouchy

On l’attendait pour l’été dernier. Elle devrait finalement pointer le bout de son ponton pour la prochaine saison estivale. Elle, c’est la nouvelle zone de baignade publique que Lausanne souhaite proposer dans le Vieux-Port, après celle inaugurée en juin 2019 du côté de la Jetée de la Compagnie. Une invitation à piquer une tête dans le Léman, entre pédalos, bateaux de plaisance, adeptes de ski nautique et flotte de la Compagnie Générale de Navigation croisant à quelques brasses de là. Cette cohabitation a justement fait l’objet de délimitations strictes et de tests sur la qualité de l’eau de baignade à cet endroit. Le verdict figure dans le dossier de mise à l’enquête publique qui court ces jours: elle est bonne à 67%.

«Bonne» à 67%

Il y a déjà des gens qui se baignent de ce côté-ci du Vieux-Port d’Ouchy: les athlètes qui participent au Triathlon de Lausanne. C’est ainsi qu’un suivi régulier de la qualité de l’eau a été effectué pour la Grande Finale du World Triathlon en 2019, à moins de 50 mètres du projet de nouvelle zone de baignade. En prévision de la mise en service de celle-ci, les analyses continuent d’ailleurs aujourd’hui. Dans le détail, 23 essais ont été exécutés entre février 2018 et décembre 2019. Les résultats sont les suivants: dans seize cas, la qualité de l’eau était «bonne» (67%), «moyenne» dans cinq cas (21%), «douteuse» dans deux (8%) et «mauvaise» à une occasion (4%).

Ces résultats disparates s’expliquent en partie par le fait qu’un collecteur d’eaux claires débouche dans le lac, à environ 200mètres au large de la zone de baignade prévue. Il est utilisé comme déversoir d’orage du réseau sanitaire du centre-ville. Ce collecteur est donc susceptible de répandre des eaux souillées lors de fortes précipitations. Il est toutefois situé hors de la baie à une profondeur de 10 mètres, là où les courants ont tendance à éloigner les eaux usées du Vieux-Port. «Les risques de contamination sont fortement dilués, sans toutefois être totalement inexistants», expliquent les autorités. Pour assurer la salubrité des lieux durant la période d’exploitation, de mai à septembre, des prélèvements réguliers seront effectués. En cas de dépassement des seuils d’alerte, la zone de baignade sera ponctuellement fermée.

200 m2 de plateforme

Lausanne dispose de 5 kilomètres de rives, dont seul un tiers permet un accès à l’eau. À l’est, les rives ne permettent pas d’entrer dans l’eau de façon sécurisée. «Certains prennent des risques malgré tout dans les rochers», déplore la Ville. D’où la nouvelle zone de baignade qui sera aménagée sur le modèle de la Jetée de la Compagnie et délimitée par des bouées jaunes. La plateforme sur pieux en béton offrira une surface de plus de 200 mètres carrés, permettant d’entrer dans l’eau grâce à des escaliers équipés d’une main courante ou d’y prendre simplement un bain de soleil. En haute saison, l’escalier sera totalement immergé dans le lac.

Pourquoi le projet accuse-t-il une année de retard? «S’agissant d’un permis de construire lié au lac, les exigences cantonales sont importantes. Il avait été indiqué que l’été 2019 ne pouvait pas être atteint pour ce motif, mais qu’on agirait rapidement», précise Pierre-Antoine Hildbrand, municipal de l’Économie. À noter que la zone de baignade dans le Vieux-Port a été réduite de 400 mètres carrés par rapport au projet initial, pour répondre aux besoins des navigateurs des barques latines. Les manœuvres liées au départ du débarcadère ont également rendu nécessaire un léger recul vers le quai de la limite sud de la zone de baignade. Au final, la zone sera de 1700 mètres carrés.