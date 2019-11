Les élus confirment la baisse d'un demi-point d'impôt

Débat fleuve ce soir au Conseil communal de Lausanne au moment de discuter du nouvel arrêté d'imposition qui courra pour 2020. Après plus de deux heures, il a finalement été accepté à une confortable majorité par la majorité de gauche. La droite a cependant obtenu une victoire en faisant passer, avec l'aide de la gauche dure, un amendement pour que l'arrêté ne porte que sur l'année 2020 et non, comme prévu originellement, sur les années 2020 à 2024.

Comme elle l'avait déjà annoncé lors de la présentation de son budget, la Municipalité proposait une baisse d'un demi-point du coefficient communal, passant de 79 à 78,5 points. Face à cette formule, l'hémicycle s'est déchiré entre gauche, droite et gauche radicale, les premiers suivant l'Exécutif, les deuxièmes demandant une baisse d'impôt plus importante, les derniers proposant une hausse à moyen terme pour mieux financer les prestations.

L'UDC dénonce un arrangement hypocrite

Cette légère baisse du coefficient a déjà fait couler beaucoup d'encre. Elle intervient après un échange de bons procédés entre le Canton et les Communes. D'un côté, le Canton reprend à sa charge dès 2020 l'entier de la facture des soins à domicile (AVASAD) et fait grimper son coefficient d'impôt de 1,5 point (de 154,5 à 156), de l'autre, les Communes rendent la monnaie au contribuable en faisant baisser leur coefficient de 1,5 point. Les choses auraient été relativement simples si le Canton n'avait pas, presque dans le même tempo, décidé d'autres baisses d'impôts par le truchement de déductions supplémentaires sur les primes LAMal et sur les frais de garde. Cet élément est un bienfait pour les contribuables mais obère d'autant les rentrées des communes.

Ces dernières se sont livrées à des calculs autant techniques que politiques pour parvenir à une équation qui satisfasse à la fois les finances de la collectivité publique, le contribuable et l'esprit du deal passé avec le Canton. Pour les socialistes et les Verts, la proposition de la Municipalité est équilibrée. Le chef du groupe des roses, Vincent Brayer, a exposé, chiffres à l'appui, les tenants et aboutissants du raisonnement municipal y trouvant une grande cohérence. Chez les Verts, Benjamin Rudaz juge aussi que l'accord est respecté, au bénéfice des ménages lausannois qui seront «sensiblement soulagés».

A droite, c'est une tout autre histoire. Faisant écho à ce qui a déjà été clamé par son parti, le PLR Philippe Miauton, président de la section lausannoise, a dénoncé une opération de communication «bien huilée». Mais selon lui elle a le défaut de ne pas respecter l'accord Canton-Communes. Le mélange des pures questions de points d'impôts avec celles des déductions interprétées comme des «équivalents de points d'impôt» lui apparaît comme un arrangement hypocrite.

L'UDC et le PLC ont abondé dans ce sens. Pour Valentin Christe (PLC), la «détérioration» des finances de la Ville ne saurait justifier une baisse d'impôt au rabais. Pour lui, le déficit (47,6 millions pour 2020) est structurel. L'amendement de son collègue UDC Fabrice Moscheni de faire descendre le coefficient de trois points lui paraît donc entièrement mérité pour les contribuables.

Pas assez de «justice sociale» pour Ensemble à Gauche

Du côté du groupe Ensemble à Gauche, la simple notion de baisse d'impôt raisonne comme une insulte au principe de solidarité. Pierre Conscience juge au contraire qu'il faudrait profiter du nouvel arrêté pour augmenter un peu le coefficient et verser l'argent récolté en plus à tous les domaines où il n'y a, à ses yeux, pas assez de «justice sociale». Il verrait bien, par ailleurs, que le surplus soit affecté à la transition énergétique.

Les groupes ont ponctué leurs discours d'amendements qui ont tous été refusés, hormis celui du PLR (Florence Bettschart-Narbel) sur la durée de validité de l'arrêté. La municipale des finances, Florence Germond a fait valoir que le demi-point d'impôt retranché se traduirait par des économies pour les ménages allant de 100 à 800 francs par an. La socialiste a rappelé que l'argent de la collectivité publique servait à financer des prestations. La population verrait mal que Lausanne restreigne ses offres en matière de places en crèche, de culture ou de propreté urbaine, juge-t-elle. Le débat devra reprendre dans une année.