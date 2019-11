Des élus demandent la fermeture de l’aéroport de la Blécherette

«Un aéroport urbain est-il souhaitable, en particulier à Lausanne?» Six élus lausannois posent la question sous forme de postulat. S’il est accepté dans les mois à venir, le texte déposé mardi poussera la Municipalité à étudier la question. Soit l'idée «d’entreprendre rapidement des démarches pour permettre la cessation des activités et la fermeture de l’aéroport de la Blécherette». Les postulants soulignent que la REGA et autres éléments liés à la sûreté devraient être garantis sur une partie restreinte du terrain. Ou ailleurs.

La demande intervient alors qu’un protocole entre la Ville et l’aéroport visant à réduire les nuisances, notamment sonores, de ce dernier est en vigueur depuis un an. Dans ce document, l’aéroport s’est notamment engagé à rééquilibrer dans la mesure du possible le nombre de décollages entre nord et sud, plus peuplé. Mais aussi par exemple à sensibiliser les pilotes, en cas de changement d’appareil, à des engins moins nuisibles à l’environnement. Il y a quelques jours, les élus lausannois, en débattaient et formulaient déjà, à gauche, une envie d’être encore plus restrictifs vis-à-vis de cette infrastructure.

C’est chose faite pour les auteurs du postulat. «Cet aéroport ne répond pas aux besoins de mobilité des citoyens de la Ville, servant en priorité de moyen de transport pour les vols de loisirs et les voyages d’affaire, lit-on dans leur texte. De surcroît, il n’engendre presque aucune rentrée financière pour les comptes publics communaux». L’aéroport verse 58 000 francs par an à la Ville alors que certains y verraient un lieux bien plus rentable s’il était transformé en zone de logements. Ou d'agriculture de proximité. À droite, certains avaient relevé qu’il ne faut pas oublier les apports indirects de la Blécherette, notamment dans le monde des affaires.

Les postulants soulignent aussi que l’aéroport engendre une «part non négligeable des émanations de gaz à effets de serre produites sur le territoire de la commune [...]». Il y a quelques mois, le chef du service de l’environnement de la ville de Lausanne indiquait pourtant que ce lieu d’émissions «n’est vraiment pas significatif». Ses émissions représentent moins de 1‰ de la charge totale pour la Ville, en poussières fines et oxyde d’azote.