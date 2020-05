Les élus lausannois fustigent la Municipalité dans le scandale de Malley

Le scandale des employés surmenés du Centre sportif de Malley (CSM) a rebondi ce mardi soir au Conseil communal de Lausanne. Répondant à trois interpellations qui avaient été rédigées avant la crise sanitaire, le municipal des Sports Oscar Tosato a défendu la position de la Ville, jugeant que les procédures ont été globalement respectées, même si la grande effervescence due à la mutation du site et aux manifestations organisées de manière concomitante ont pu mettre les protagonistes en tension. Pour rappel, des employés ont dénoncé, peu après les JOJ de janvier, une situation de surmenage dans un contexte d'intimidations, où, de surcroît, la loi sur le Travail n'aurait pas été respectée.

Le responsable municipal ne nie pourtant pas que des problèmes ont pu avoir lieu; des compensations sur les heures supplémentaires et le travail de nuit sont d'ailleurs désormais promises, tandis que l'audit commandé par les municipalités (Lausanne, Prilly, Renens) sortira dans quelques jours et que les questions légales sont examinées par le SECO. En début de discours, Oscar Tosato a en outre rappelé les succès des dernières manifestations qui se sont déroulées au CSM.

Kyrielle de résolutions

Cet «auto-satisfecit», selon le mot du PLC Valentin Christe, a fait mauvaise impression dans le contexte d'indignation assez généralisée qui régnait ce mardi soir parmi les élus. Une kyrielle de résolutions (c'est-à-dire des vœux que le Conseil communal adresse à la Municipalité) ont été déposées, donnant lieu à un très long débat, parfois émaillé d'acrimonies.

Aux yeux de la gauche radicale, la Municipalité, largement représentée au Conseil d'administration, a totalement manqué à son devoir de surveillance. «Elle doit aujourd'hui assumer les conséquences politiques et sociales de cette affaire, lance Pierre Conscience. On a vanté des JOJ low cost et c'est à ça que ça mène?» Le groupe demande la tête de Jean-Jacques Schilt, ancien syndic de Lausanne et président du Conseil d'administration, ainsi que celle du directeur du Centre.

Le socialiste Benoît Gaillard note quant à lui que la Ville cautionne une partie des investissements et qu'elle a des responsabilités évidentes. Il salue le fait que les employés auront droit à des compensations mais demande expressément qu'il n'y ait pas de menace sur l'emploi. Il invite en outre le CSM à négocier avec les employés qui ont saisi le service cantonal de l'emploi.

Et la présomption d'innocence?

Du côté du PLR, Florence Bettschart-Narbel exige que les conclusions de l'audit soient rendues publiques. Elle s'insurge de la «virulence» des propos d'Oscar Tosato qui s'interroge sur le poids des déclarations des employés, les qualifiant au passage de «lanceurs d'alerte». Son collègue Jean-Daniel Henchoz demande quant à lui une professionnalisation du Conseil d'administration.

De toutes les interventions, seule celle de l'UDC Jean-Luc Chollet est allée dans le sens d'une prise de recul par rapport à l'intensité de la période vécue par le CSM ces derniers mois: «On est toujours plus intelligent après.» Une parole qu'Oscar Tosato a relevée, exhortant la salle à ne pas faire de procès avant de connaître les conclusions de l'audit: «Il faut respecter le principe de la présomption d'innocence», a-t-il conclu.