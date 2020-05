Les élus de l’Ouest plébiscitent le superbus

Le bus à haut niveau de service (BHNS) a réussi son test politique dans l’Ouest lausannois. Dans ce qui a été l’une des toutes premières séances de Conseil communal depuis le semi-confinement, les élus de Crissier ont donné leur feu vert, lundi, à un projet de réaménagement routier couvrant également Prilly et Renens. Pour un coût total de près de 40 millions de francs, celui-ci doit permettre d’accueillir une ligne de bus circulant sur une voie réservée ou avec la priorité sur les autres véhicules sur un tronçon de 3,1 km, notamment sur la route de Cossonay.

Les élus de Prilly et Renens avaient déjà plébiscité le projet, mais le vote de Crissier, prévu initialement dans les premiers jours du semi-confinement en mars, avait quant à lui été repoussé de justesse. Autant dire que l’autorisation de reprendre les débats au niveau communal a été saisie sans attendre afin de faire avancer ce dossier. «Une séance du Conseil communal était prévue au calendrier le 4 mai. Nous avons informé les élus de son maintien le lendemain de l’annonce du Conseil d’État, il y a dix jours», se souvient le syndic, Stéphane Rezso. Une fois l’aval de la préfecture obtenu, la séance a pu se tenir comme d’habitude dans la salle de spectacles, suffisamment grande pour accueillir les élus en respectant les distances.

À Prilly et à Renens, comme à Crissier, ce dernier vote favorable est accueilli avec d’autant plus de plaisir par les municipaux en charge du dossier qu’un non dans l’une des communes aurait mis un coup d’arrêt à l’entier du projet. Mais le BHNS a encore du chemin à faire. Les 11 oppositions levées par les élus (6 à Crissier, 5 à Renens et aucune à Prilly) doivent encore être traitées par les services cantonaux. Les possibilités de recours s’ouvriront à partir de là. Les trois communes annoncent d'ores et déjà que les travaux, d’une durée de trente mois, ne commenceront pas avant que la voie soit complètement libre.