En avant la musique pour le centième des jeunesses

«Changez la nuance pour cette phrase, je veux plutôt du mezzo forte. Il ne faut pas oublier qu’on jouera dans une cantine et qu’il y aura du bruit.» En cette fin d’après-midi de dimanche, dans le local de répétition de l’Union instrumentale de Forel (Lavaux), Franck Waeber donne ses consignes à une quarantaine de musiciens réunis dans le brass band de la Fédération vaudoise des jeunesses campagnardes (FVJC). Alors que la «Fédé» s’apprête à célébrer son 100e anniversaire en grande pompe à Savigny (lire encadré), son tout premier brass band répète pour la dernière fois. Celui-ci sera de service dès mercredi, jour de l’inauguration officielle des festivités.

Participer au 100e

«J’avais envie de participer à cette grande fête du 100e de l’intérieur, et comme il y a pas mal de musiciens dans les Jeunesses, je me suis dit que cela pourrait être une bonne idée. J’ai alors pris contact avec la commission du 100e et l’initiative a été retenue», raconte Arthur Duplan, 22 ans, de la Jeunesse du Pressoir (Corseaux, Corsier, Chardonne, Jongny) et cornet à la fanfare de Chardonne, sur les premiers pas de l’ensemble. Après une annonce dans «La Jeunesse Vaudoise», le journal officiel de la FVJC, quelques téléphones et messages, le brass band était formé.

À la baguette, Franck Waeber, 30 ans, ancien directeur de la fanfare de Saint-Livres et membre de la société de Vers-chez-les-Blancs, n’a pas été trop pénible à convaincre. «Dans le milieu des Jeunesses, on organise des manifestations sportives, un camp de ski ou un concours de théâtre mais, mis à part le concours de tambours, il n’y a rien pour la musique», sourit le chef durant une pause. Autant dire que le musicien militaire a rapidement accepté la proposition de son collègue de cours de répétition Jérôme Thuillard, secrétaire central de la «Fédé».

Depuis février, la troupe s’est ainsi réunie pour une dizaine de répétitions, dont la dernière, dimanche, dans le local surchauffé de Forel. Dès mercredi, les musiciens arboreront des polos blancs à l’arrivée du raid entre Colombier-sur-Morges et Savigny. Ils se produiront encore lors de la journée officielle du 100e, le dimanche 14 juillet, mais pas lors de la clôture, le 21 juillet. «Nous étions prévus pour animer le cortège mais, comme tous les musiciens sont membres d’une Jeunesse, ils risquent de défiler sur le char de leur société», poursuit le directeur.

Une vie après Savigny

L’aventure du brass band ne devrait toutefois pas s’arrêter abruptement après Savigny2019. Un engagement est ainsi déjà confirmé lors du cortège final de la Fête des Vignerons de Vevey, le 11 août. Et les musiciens pourraient revenir sur scène lors des repas de remerciement du 100e, cet automne. «Rien n’est confirmé, mais l’idée serait que ce brass band devienne une option pour les organisateurs de manifestations fédérées n’ayant pas de fanfare dans leurs environs pour animer la partie officielle, avec un programme plus léger, qui pourrait être préparé en deux ou trois répétitions», explique Camille Marion, membre de la commission du 100e de la FVJC et coordinatrice du brass band. Pour la «Fédé», l’avantage est aussi de se rapprocher de la Société cantonale des musiques vaudoises (SCMV), avec laquelle la FVJC collabore au sein des 7 Grands, soit quelque 80 000 membres des principales associations miliciennes du canton.

«Franchement, l’arrangement original est beaucoup plus sympa que celui pour les fanfares»

Le brass band interprétera un large répertoire qui se veut dynamique et jeune, mais aussi traditionnel. Ainsi des morceaux tels que «Magic in the Air» ou «La reine des neiges» rythmeront les officialités, au côté de pièces plus classiques comme «La marche du général Guisan». Et même si la canicule fait suer chacun à grosses gouttes ce dimanche, Franck Waeber tient à soigner les détails. «La partition stipule cornets con fuego, rappelle-t-il. Retenez bien cela quand vous serez seuls, je veux entendre du feu… Par contre, quand il y a une partie de soliste, merci de faire attention à ne pas le couvrir.»

Pas l’hymne de la «Fédé»

Alors que les Jeunesses qui participent à Savigny2019 célébreront leurs prix et coupes à l’aide de milliers de confettis, le brass band de la FVJC n’interprétera toutefois pas l’hymne de la «Fédé», que les jeunes reprennent à tue-tête lors de chaque partie officielle. «Franchement, l’arrangement original est beaucoup plus sympa que celui pour les fanfares. Et comme ça les membres du brass pourront chanter en même temps que leurs amis des sociétés», conclut le jeune chef.

(24 heures)

Savigny2019, fête du 100e de la FVJC, du 3 au 21 juillet