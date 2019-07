«C’est la deuxième fois que je fais du handi-paddle. Si j’y reviens, c’est pour le sentiment de liberté que cela procure. On est sur le lac. C’est calme. Il n’y a plus rien d’autre que le bonheur.» Ce mercredi après-midi au port de Vidy, Frédérique, paraplégique depuis quinze ans suite à un accident de voiture, attend son tour avec impatience. Pour la première fois de son histoire, la manifestation Lausanne-sur-Mer proposait une sortie en paddle pour les personnes à mobilité réduite.

C’est grâce à la créativité d’Anne Othenin-Girard, présidente de l’association Handisport.ch, que l’expérience peut se dérouler. Elle est unijambiste, elle aussi suite à un accident de voiture il y a plus de trente ans. «Je préfère dire que je suis une personne cassée.» Le sport, c’est ce qui l’a amenée à se dépasser: championne du monde de ski nautique handisport en 1999, participante aux Jeux paralympiques de Sydney en 2000, multiple recordwoman du monde, on ne la tient plus. «Il n’existait rien pour faciliter l’accès au paddle pour les gens à mobilité réduite. J’ai donc inventé une rampe de mise à l’eau. Il s’agit d’une plateforme d’embarquement couplée à un chariot», explique Anne Othenin-Girard. On place le paddle sur la plateforme, on déroule un treuil, et l’équipage se retrouve à l’eau.

Des paddles adaptés

Murad se lance seul. Il n’a plus ses jambes. Son paddle, comme la dizaine de planches à disposition ce mercredi, est adapté aux handicaps. «Le paddle, c’est une première pour moi, mais j’ai déjà fait pas mal d’autres sports aquatiques. C’est une activité de lac parfaite, et comme nous avons un beau lac, autant en profiter.»

Les paddles adaptés, c’est encore une idée de la présidente de l’association Handisport.ch, un portail internet qui rassemble des centaines d’adresses relatives à une quarantaine de sports accessibles aux handicapés. «J’ai installé des sièges de douche ou de karting sur les planches. Ils y sont bien sanglés. Et si on chavire? Les gens sont peut-être handicapés, mais ils savent nager. En tout cas, on s’en assure avant de les embarquer. Et puis nous avons souvent plus d’équilibre que vous, les valides, parce que notre centre de gravité est plus bas», poursuit Anne Othenin-Girard. Il y a même un tri-paddle et un kayak équipés de flotteurs sur les côtés. Pour deux personnes.

Une autre mobilité

Il ne reste plus qu’à se lancer. Anne Othenin-Girard: «Vous ne pouvez pas imaginer les sensations que cela procure de se retrouver sur l’eau. C’est un peu comme l’acquisition d’une autre mobilité. On quitte littéralement la terre. On y laisse non seulement nos fauteuils, mais également tous nos problèmes.» L’initiation au paddle pour les personnes à mobilité réduite se poursuit à Vidy jusqu’à vendredi. Inscriptions sur place au prix de 10 francs (8 francs pour les bénéficiaires de l’AI). «Nous payons notre activité comme tout le monde. Il n’y a pas de raison. C’est aussi ça l’intégration.»