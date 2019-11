Les enfants vont se faire entendre sur radio Django

Les petits Lausannois vont s’emparer des ondes de Radio Django. Mercredi 20 novembre, pour les 30 ans de l’adoption par l'ONU de la Convention relative aux droits de l’enfant, une vingtaine de jeunes prendront la parole lors d’une émission spéciale de quatre heures (13h-17h). Âgés de 7 à 15 ans, ils enchaîneront interviews, lectures et interventions variées dans «un tourbillon radiophonique», annonce la Ville de Lausanne, instigatrice de l’événement.

«Notre préoccupation est toujours de donner de la place aux points de vue des enfants, démarre la déléguée à l’Enfance, Florence Godoy. On le fait avec des limites, notamment quantitatives, mais ça donne des fruits très riches.»

Emission en direct

L’émission de mercredi, diffusée en direct depuis le Musée historique de Lausanne, permettra aux enfants d’exprimer leurs centres d’intérêt, leurs difficultés, leurs questionnements, et d’évoquer l’actualité lausannoise. Ils échangeront également avec les adultes présents et intervieweront le municipal de l’Enfance, David Payot (16h30). Conçu en partenariat avec l’équipe de Radio Django, l’événement sera diffusé en ville dans différents lieux partenaires.

Il permettra aussi de mettre en valeur le livre «J’ai un mot à te dire». Dix-neuf récits pour aborder les droits de l’enfant. Des passages de cet ouvrage, sorti en juin dans le cadre du projet Pousses Urbaines, seront lus au micro. «Il a été conçu avec neuf groupes de jeunes, invités à s’exprimer sur un certain nombre de droits. Ils ont pu dire à quoi ça leur faisant penser, à quoi ça les renvoyait. Ça donne des histoires simples mais aussi des récits très forts. Ce sera une belle manière de les faire vivre», développe Florence Godoy.

A la fin de l’émission, participants et curieux seront conviés sur la terrasse du Barbare pour un quiz et une verrée, mais aussi pour échanger «sur la thématique des enfants et du bruit en ville».