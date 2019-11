Des enfants en reportage dans un lieu d’accueil pour les plus démunis

Premier devoir du reporter de terrain: observer. Nadia, 10 ans, jette un œil autour d’elle dans la cafétéria. «Il n’y a que des hommes. Et la plupart sont Noirs.» Les quatre autres abondent, relèvent un autre détail: «Beaucoup d’entre eux sont seuls.»

En quelques secondes, cinq écoliers en reportage avec «24 heures», ce jeudi 14 novembre dans le cadre de la Journée oser tous les métiers, ont mis le doigt sur une réalité sociologique: à L’Espace, un lieu qui, à la route de Genève, accueille les personnes démunies en journée, la majorité des bénéficiaires sont des hommes seuls venus d’Afrique. «Les femmes vont plus facilement être prises en charge dans leur pays, alors que les hommes partiront pour chercher du travail ailleurs», explique Séverin, éducateur.

Ouvert en 2012, L’Espace, qui a changé plusieurs fois d’adresse en attendant son installation définitive à Saint-Martin en 2021, accueille chaque jour des dizaines de personnes pour des services gratuits: nourriture et boissons, consigne à bagages, boîte postale, possibilité de réserver un lit, à 5 francs la nuit, dans un des lieux d’hébergement lausannois, dont le nombre augmente en cas de grand froid.

Le froid, tiens, c’est pour cela qu’on est là: à l’approche de l’hiver, est-ce le branle-bas de combat pour s’assurer que tout le monde ait un toit? Pas vraiment, répond Séverin: «Bien sûr qu’on est plus attentifs. Mais l’été est très dur aussi. Il y a la déshydratation, les coups de soleil… Les gens ont besoin de nous toute l’année.»

Trente ans que Séverin pratique ce métier, dont il parle avec émotion. Devant les apprentis reporters, il évoque sa vocation née dans le nord de la France, les Trente Glorieuses, Coluche. C’est dur, ce métier? «Disons qu’il faut beaucoup de recul. Heureusement, la Ville nous offre un soutien psychologique.» On aimerait savoir s’il tisse des liens avec les bénéficiaires. «Oui. Mais il ne faut pas avoir peur de s’asseoir à côté d’une personne qui sent très mauvais parce qu’elle ne s’est pas lavée depuis huit jours. Le mieux, c’est de commencer par parler de soi. Ça met l’autre en confiance.»

Justement, Mokhtar semble suffisamment confiant pour répondre à une interview. Algérien d’origine, il possède un permis de séjour italien. «Mais là-bas, il n’y a pas de travail», déplore-t-il. L’hiver européen, Mokhtar s’y est habitué. Et vous allez parfois dans les magasins? «Oui, mais seulement pour acheter de la nourriture. Pour le reste, je n’en ai pas les moyens.»

Ce qui les a tous marqués chez Mokhtar? «Qu’on peut garder le sourire même quand on mène une vie misérable, loin de ses proches.» Et puis Ludivine voudrait bien terminer l’article sur une morale à l’intention de tous: «Nous qui avons un toit, on s’inquiète trop pour des choses pas si graves.»