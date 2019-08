Enfin face caméra, les figurants vivent le cinéma devant l’objectif

En début d’après-midi, mardi dernier, le D! Club à Lausanne ressemblait à une fourmilière. Plus de 80 personnes s’activaient pour le tournage de «Pantoufles», la nouvelle websérie de Couleur 3 et de la RTS produite par Imajack. À l’entrée de la boîte de nuit lausannoise, des agents d’entretien, des hommes en costard, des barmen ou des techniciens partagent un apéritif. Tous sont figurants bénévoles.

«C’est tendu, il y a moins de monde que prévu. Il va falloir improviser», lance Océane Wannaz, cheffe de file pour les figurants. On ne compte effectivement qu’une trentaine de personnes assises sur la banquette où les acteurs en herbe attendent leurs instructions. Soixante personnes étaient attendues mais l’appel de la plage aura sans doute été plus fort pour la moitié d’entre elles. Rapidement, les derniers détails sont mis en place: une épingle pour ajuster un tablier ou un bout de scotch pour faire tenir un décolleté. «Comme ils sont bénévoles, ils ne se rendent pas compte de l’importance de leur rôle», commente Marie Jeanrenaud, costumière et accessoiriste. De son côté, Éric Bouduban, le producteur de la websérie, n’est pas inquiet: «On va s’adapter: ils vont changer plus souvent de tenue pour donner l’impression qu’il y a plus de monde et tous les membres de l’équipe qui ne sont pas à la technique vont faire de la figuration, moi compris», explique-t-il, avant de partir enfiler son costume de serveur.

Du bénévolat

Que ce soit par curiosité, dans le cadre d’une formation ou en espérant échanger quelques mots avec Valérie Paccaud, Julien Doquin ou Alexandre Kominek, tous les figurants ont leur propre raison d’être venus. Pour certains, comme Sandrine Niyigena, c’est une première sur un tournage. La curiosité l’a poussée à répondre à l’annonce diffusée par Couleur 3 sur les réseaux sociaux. Quelques appréhensions se font tout de même sentir: «C’est sûr qu’il faut leur faire confiance avec notre image, mais je me sens bien entourée ici.» Pourtant, la réalité n’a pas tout à fait correspondu aux attentes de la jeune femme: «Ce qui m’intéressait surtout c’était de voir le jeu d’acteur, et pour l’instant il y a eu peu de scènes et on passe beaucoup de temps à attendre. Mais la journée est encore longue.»

Aurélie Giovannoni, quant à elle, a déjà un pied dans le milieu du cinéma. Elle joue la nièce d’Hitler dans «L’apogée», un film qu’elle a scénarisé: «Même si tu as déjà joué dans des films, la figuration c’est toujours une expérience en plus. Mais ce n’est pas non plus juste une ligne sur le CV: j’apprends beaucoup en observant et ça me permet aussi de faire des contacts dans le cinéma suisse.» Pour cette étudiante qui vit de sa bourse et de petits boulots, travailler bénévolement n’est pas un problème: «C’est quelque chose qu’il faut accepter pour se faire de l’expérience et la façon dont on est traités compte beaucoup. Ici on est super bien accueillis.»

Le budget de la websérie, qui tourne autour des 300'000 francs, ne permet pas de défrayer les quelque 250 figurants prévus pour l’ensemble des tournages. «Il faut se rendre compte que ce chiffre ne correspond qu’à un tiers du budget par minute alloué à une série produite pour la télévision, comme «Quartier des banques» par exemple», explique Éric Bouduban.

Des risques fructueux

C’est la première fois qu’Océane Wannaz travaille avec autant de figurants. Un vrai jeu d’équilibriste: «Il faut être très directif pour que le tournage avance et qu’on évite les faux raccords, ce qui est le plus gros risque avec un grand groupe. Mais il faut aussi qu’ils passent un bon moment. Premièrement parce qu’ils sont bénévoles, mais surtout parce que ce sont eux qui donnent vraiment vie au projet.»

Pour Éric Bouduban aussi c’est une première. «Plus il y a de figurants bénévoles, plus il y a de paramètres à prendre en compte et plus il y a de risques de faire une erreur. Mais d’un autre côté toutes ces personnes seront aussi indirectement nos ambassadrices», ajoute le producteur. Une action de promotion bienvenue pour cette websérie dont la sortie est prévue pour la fin de l’automne.





Un figurant pas comme les autres

«Pantoufles» est le onzième tournage auquel Daniel Richard participe depuis le début de l’année, et cela fait presque quinze ans qu’il a découvert la figuration. Dans la websérie de la RTS, le Lausannois de 66 ans est une silhouette. «Un figurant sur lequel l’attention du spectateur se portera un peu plus que les autres», explique-t-il. Il incarne un technicien que Frédérique, le personnage joué par Valérie Paccaud, traitera de «vilain» et qui finira enfermé dans un placard. «C’est l’occasion de vivre le cinéma devant l’objectif et plus seulement derrière», explique cet ancien fonctionnaire qui réalise, depuis longtemps déjà, des petits films documentaires.

Depuis 2005, il enchaîne les apparitions, plus de 100 au total. Il fut également le sujet de «Genesis», un documentaire réalisé par Lucien Monot qui a gagné le Pardino d’argento au Festival de Locarno de 2016. La même année, il gagne le Prix notreHistoire.ch de 2016 pour «Lettre à mon grand-père», un court-métrage où il raconte la naissance de son amour pour le cinéma.

Pourtant, malgré son expérience, Daniel Richard reste surtout attaché à ses racines: «Je ne me vois pas en Alain Delon, Jean-Paul Belmondo ou Jean Gabin. Ma priorité est de faire ce qui me plaît localement. L’art n’est pas qu’à Paris, Londres ou Hollywood, et il faudrait vraiment faire plus de promotion pour les endroits propices au tournage en Suisse.»