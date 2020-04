L'État ferme préventivement l'établissement du Simplon

Le Covid-19 n'avait, aux dernières nouvelles données mercredi, pas encore franchi les portes des cellules vaudoises. La ministre Béatrice Métraux a en effet informé durant le point presse du Conseil d'Etat qu'aucun détenu n'avait été testé positif, bien que certains ont dû être isolés car leur état de santé laissait craindre une contamination. «La situation est sous contrôle dans les prisons.»

En revanche, un établissement pénitentiaire fermera ses portes à compter du 10 avril: celui du Simplon, à Lausanne. Il est dédié à l'exécution de courtes peines privatives de liberté, c'est-à-dire inférieures à douze mois, exécutées en semi-détention. Vingt-six personnes y passent actuellement la nuit et les week-ends. «Il y a un certain nombre d'entrées et de sorties dans cet établissement qui ne dispose d'aucun service médical, a expliqué la conseillère d'Etat. La situation peut s'avérer dangereuse s'il n'y a pas de suivi des symptômes.»

Report de peine

Les détenus auront le choix de reporter l'exécution de leur peine à des jours meilleurs, ou de la poursuivre en régime ordinaire dans une autre structure, comme la prison de la Croisée. «La plupart sont au chômage, partiel ou non, puisqu'il y a cessation d'activités», a précisé Béatrice Métraux. Quant au personnel du Simplon, il sera réaffecté dans d'autres établissements pénitentiaires. Car le coronavirus sévit parmi les collaborateurs. Plusieurs sont en arrêt de travail, d'autres sont des personnes à risque.

Le Gouvernement a pris plusieurs mesures exceptionnelles pour adoucir la vie des prisonniers, ces confinés parmi les confinés qui ne peuvent plus recevoir leurs proches au parloir. L'affranchissement en courrier B de leur lettre est offert, ils peuvent recevoir un colis de six kilos par semaine au lieu de six par an et ont un accès accru au téléphone - minimum deux fois par semaine, notamment. La rémunération est garantie pour ceux dont le travail en atelier a dû être suspendu, distanciation sociale oblige. «Et ceux dont l'atelier est maintenu car indispensable, comme la buanderie ou la cuisine, reçoivent 120% de leur rétribution.»