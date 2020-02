Une experte d'Affaire Conclue estime vos trésors

C’est l’une des émissions de télévision quotidiennes préférée des Français. Et des Romands. «Affaire Conclue» sur France 2, présentée par Sophie Davant, a été regardée par 2,21 millions de téléspectateurs le 13 janvier dernier, un record absolu en la matière. Le principe: des anonymes viennent faire expertiser des objets personnels qui, dans la foulée, sont soumis aux enchères auprès d’acheteurs professionnels. La commissaire-priseur Enora Alix figure parmi les spécialistes. Deux jours durant, elle sort du petit écran et vient estimer les trésors des Lausannois.

Quel type d’objet estimez-vous?

Je suis une commissaire-priseur généraliste. Je fais ce métier depuis quinze ans, et même si j’ai une petite préférence pour l’art asiatique, je suis capable d’expertiser 95% des objets que l’on me présente, que ce soient des bijoux, des tableaux, de l’argenterie, des timbres, de l’art déco ou des cartes postales pourquoi pas. Et si je venais à douter, je pourrais toujours m’appuyer sur la quarantaine d’experts qui, comme moi, travaillent pour la maison Millon à Paris. Il est vrai que si vous voulez mon estimation pour votre commode, il sera préférable de venir me voir avec des photos, pour commencer.

Vous êtes à la recherche constante de trésors?

J’ai la passion pour mon métier. Je ne vois jamais le même objet, ou le même propriétaire. Ce ne sont donc pas les biens les plus chers qui m’intéressent, comme les tableaux modernes. Ce qui compte le plus pour moi, c’est de transmettre les objets dont vous ne voulez plus, parce que vos goûts ou votre décoration ont changé.

L’objet le plus coûteux que vous avez vendu?

C’était un sceptre chinois en jade datant du 19e siècle. Il est parti à 1,2 million d’euros. Mais ce n’est pas cela la vraie vie des commissaires-priseurs. Chez Drouot à Paris, un objet part en moyenne à 800 euros. C’est cela la réalité du marché.

Il vous arrive de craquer pour un objet que vous expertisez?

Je n’ai pas le droit de les acheter! Cela tombe bien: je ne suis pas du tout collectionneuse. Ce qui me plaît, c’est rencontrer les gens et découvrir leurs objets. Quand je vois la Joconde au Louvre, je ne rêve pas de la ramener chez moi.

Comment vont se passer les expertises à Lausanne?

Admettons que vous m’apportez une miniature de Louis XVI. Je vais estimer un prix de départ. Vous me la confiez contre un mandat de vente, je la ramène à Paris pour la prochaine vente spécialisée chez Drouot, on fait des photos, on vous envoie le catalogue de la vente et, le jour venu, je me bats pour faire monter les enchères.

Quelle est votre commission sur un objet?

C’est 20% du prix de vente. Mais ce n’est pas parce que j’expertise un objet qu’on doit obligatoirement me le laisser. Vous avez tout le temps pour réfléchir. En plus de l’estimation, je vous donne des informations sur votre bien, sur son histoire. Je vous dis aussi si c’est la bonne conjoncture pour le vendre ou pas. Un commissaire-priseur, ce n’est plus ce vieux monsieur un peu austère. En cela, l’émission «Affaire conclue» a donné une nouvelle image de la profession. Et moi en plus, je suis très bavarde!