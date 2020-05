Faut-il marier sport et culture auprès des jeunes?

La carte Cultissime peut mieux faire, estime Louis Dana, conseiller communal socialiste à Lausanne. Ce passeport culturel réservé aux 18-25 ans et lancé en 2015 par 17 Communes de la région a été demandé par 562 jeunes l’an dernier. «Peu d’adhérents», selon l’élu, alors que la carte est gratuite, qu’elle octroie un rabais de 50% dans une dizaine d’institutions culturelles et offre la gratuité dans six musées. Il a donc déposé un postulat au Conseil communal pour dynamiser cette carte Cultissime.

Louis Dana propose d’abaisser l’âge d’éligibilité à 15 ans «pour en faire la réclame dans le cadre de l’école obligatoire», mais aussi que la carte soit envoyée à tous les jeunes fêtant leur 18e anniversaire et à tous ceux qui s’établissent ou déclarent leur résidence à Lausanne. Surtout, il propose de combiner cette carte avec le PassSport, créé fin 2019 dans le cadre de la campagne de communication «Lausanne la sportive». «Le PassSport est un abonnement d’une valeur de 100 francs, réservé aux 16-24 ans et donnant accès à tous les matches de la saison régulière des quatre clubs de ligue A lausannois: Lausanne HC, FC Lausanne-Sport, Lausanne Université Club Volleyball et Pully Lausanne Foxes», rappelle le Service des sports de la Ville. Seuls 100 exemplaires étaient disponibles pour la première saison.

«Rassembler ces deux cartes permettrait de renforcer la communication autour du projet et de créer un lien entre deux mondes qui sont parfois hermétiques, observe Louis Dana. La collaboration des Services des sports et de la culture dans la cadre des Jeux olympiques de la jeunesse m’a mis la puce à l’oreille. Ces deux milieux souffrent de la pandémie de coronavirus et ce pourrait être un coup de pouce des pouvoirs publics pour leur permettre de redémarrer.»

Resterait à définir les contours exacts de la nouvelle offre. «Si elle est élargie, elle ne pourrait notamment plus contenir un abonnement annuel aux matches du LHC puisque la Vaudoise Arena est régulièrement pleine. Il faudrait donc que les partenaires entrent en contact pour réfléchir aux différents outils.» L’élu envisage par exemple «une application sur laquelle des offres seraient accessibles pour une courte durée, notamment en fonction des disponibilités de dernière minute».