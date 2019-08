Fermé depuis 2016, le QG renaît en resto scandinave

Il y a peu encore, on pouvait observer des décorations de Noël surannées dans la vitrine du Bistrot Le QG, à l’avenue de Rumine 20. Le menu du 16 décembre 2016 inscrit sur l’ardoise et un «24 heures» de la même date posé sur une table renseignaient même précisément sur la fermeture de l’établissement. Mais depuis quelques semaines, l’adresse fait peau neuve: une affiche annonce l’arrivée de Äta («manger» en suédois), une enseigne où l’on pourra déguster des plats nordiques, en octobre.

Certains ont déjà pu goûter les propositions d’Äta Lausanne lors du brunch sous la bulle du Miam Festival, en juin 2019. Derrière la nouvelle marque lausannoise, on devine la présence du Restaurant L’Esquisse, à côté du Musée de l’Hermitage, qui se présente comme son «petit cousin» sur sa page Facebook.

Äta Lausanne se dit «le premier café-restaurant sur Lausanne proposant une cuisine inspirée de la gastronomie des pays nordiques du Danemark à la Suède et bien plus encore». Son marketing a recours, comme Ikea, au tutoiement et à l’usage de mots de là-bas. Une pause «fika» pour le goûter, un «smørrebrød» maison… Il sera ouvert toute la journée, du petit-déjeuner au souper, et promet une partie take-away.

Cette reprise intervient plus de deux ans après la fermeture du Bistrot Le QG, ouvert en 2014. Wincasa, qui gère le bâtiment pour le compte du propriétaire, l’assurance AXA, indique que «le contrat en vigueur a dû être résilié pour non-paiement» malgré un bail courant jusqu’à fin 2018. Après deux ans de procédures, l’exploitant a été déclaré en faillite, apprend-on dans la «Feuille des Avis officiels».