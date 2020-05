La Fête des vendanges promet un cru 2021 exceptionnel

Cette année, Lutry ne célébrera pas la vigne en remplissant les rues et les caveaux du bourg avec concerts, animations et cortège. Prévue du 25 au 27 septembre, la Fête des vendanges 2020 est annulée, annonçait jeudi le comité d'organisation. L'événement réunissant jusqu'à 30 000 personnes sur un week-end, «les conditions ne sont plus réunies pour maintenir la manifestation». Les organisateurs se disent soucieux de «protéger les participants, les enfants, ainsi que les bénévoles et partenaires» et ce, alors qu'il est «impossible de prédire l’évolution de la pandémie, ainsi que les futures mesures prises par l’OFSP».

Des arguments organisationnels viennent s'ajouter aux précautions sanitaires. «Notre manifestation est 100% bénévole et c'est maintenant que les autorisations sont délivrées et que les gens auraient dû commencer à s'investir», explique Dorian Clerc, responsable communication de la fête. La manifestation visant à récolter des fonds pour la colonie de vacances de Lutry, elle est fortement liée à l'enfance. «Il aurait donc été d'autant plus malvenu de prendre des risques», souligne-t-il.

Faire plus gros pour la 75e

Le comité annonce par contre qu'il entend redoubler d'efforts l'an prochain, «pour offrir des vacances à un prix abordable aux enfants» et parce qu'il s'agira de la 75e édition. «Nous avons déjà des idées mais il va falloir réfléchir à la mise en pratique. Ce que nous pouvons dire, c'est que nous voulons un événement qui soit plus gros qu'à l'accoutumée», lance Dorian Clerc.

Financièrement, le comité évoque essentiellement un manque à gagner. «Il y aura quelques coûts, mais le budget de fonctionnement est restreint, c'est celui d'un bel événement régional, pas d'un mastodonte.» À noter que la Commune soutient logistiquement et financièrement la manifestation. «Le budget prévoit 118 000 francs en prestations mais également 15 000 francs via la rétrocession des taxes des stands de nourriture et des attractions», détaille le municipal Kilian Duggan. Dans la mesure où la fête n'aura pas lieu, ce soutien devient caduc. L'élu ajoute toutefois que «si l'avenir de l'événement ou de la colonie devait être menacé, nous pourrions évidemment en discuter».