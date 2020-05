La forêt du Flon est sauvée. Et maintenant?

On l’avait presque oublié, le tram. Lui qui, perdu dans les méandres de la justice, trouvait un épilogue heureux en février dernier. Le jour où le Tribunal fédéral autorisait sa construction, une conférence de presse réunissant même l’opposant historique Toto Morand et les autorités tentaient d’amener un peu de paix dans ce dossier. Ce en annonçant que la rampe routière entre la Vigie et Jules-Gonin ne serait pas construite en travers du cordon boisé du Flon.

Et après? Depuis cette semaine, plus aucun recours ni décision de justice ne peut venir bloquer la construction. Une première depuis 2012. Mais l’histoire n’est pas finie, le débat des élus lausannois sur le sujet, mardi, en est une preuve. À l’époque de la conception du projet, la fameuse route est le fruit d’une négociation avec les commerçants. Elle est vendue comme une compensation à la fermeture annoncée au trafic automobile sur le Grand-Pont et à la rue de Genève. Des conventions très officielles sont signées.

Une fois la route biffée du projet, des compensations sont-elles tout de même envisagées pour la voiture, censée être la préoccupation des commerçants? Aussi présent à la conférence de presse de février, Patrick Éperon, spécialiste de mobilité au Centre Patronal montre que les milieux économiques veulent que ce soit le cas et qu’ils sont à la table des négociations. L’enjeu: trouver comment ménager les différents types de mobilité, trouver un équilibre alternatif au projet. Nouvelles études du trafic à l’appui.

Élus curieux et désireux de transparence

Et ce sont ces discussions qui piquent la curiosité de certains élus, avides de transparence et de processus démocratiques. Notamment le Vert Xavier Company et l’indépendant de gauche Johann Dupuis. Ils ont tous deux déposé des interpellations. Motivés par exemple par la crainte que des «concessions déraisonnables», selon les mots de ce dernier, soient octroyées aux commerçants. L’envie de pouvoir participer à l’élaboration de nouveaux modèles de circulation et de mobilité, mais aussi la possibilité de connaître les chiffres actualisés sur le trafic en ville sont aussi formulées.

De l’autre côté de l’échiquier politique, le secrétaire général de la section vaudoise de l’Automobile club suisse, le PLR Xavier de Haller, a lui aussi interpellé les autorités. Il jure ne pas défendre «à tout prix la mobilité individuelle, le tout bagnole». Mais il se dit convaincu que la «multimodalité» est la seule «réalité concrète» des villes. «Un fait.» Il souhaite donc des garanties, maintenant que le tram est autorisé, pour que les autres modes de transports conservent leur place au centre de Lausanne.

Au centre-ville, la voiture pour transiter

Mardi soir, Florence Germond, municipale chargée de la mobilité à Lausanne, lui a répondu par des chiffres. Et ils tendent à relativiser les besoins des automobilistes pour se déplacer dans le centre. «Sur le Grand-Pont, 72% des véhicules sont en transit et 28% ont pour destination le centre-ville.» À l’heure de pointe du soir, 12% des passages sont des transports individuels motorisés (TIM), 48% des gens y passent à pied ou à vélo, le reste en transports publics. Autre chiffre marquant, selon les comptages de Bel-Air: seuls 4% du transport individuel motorisé de l'heure de pointe y est en relation avec le centre-ville.

Cliquez sur l'infographie pour l'agrandir.

Des faits qui bousculent l’argument selon lequel la voiture dans ce secteur serait vitale pour les commerces. L’entier des études en cours n’est toutefois pas encore dévoilé par les autorités. Florence Germond rappelle au passage qu’il n’a jamais été question de fermer le Grand-Pont «avec une herse de château-fort» à la mobilité douce et aux transports publics ou encore aux véhicules d’urgence.

Elle ne dévoile rien non plus des pistes explorées et des discussions avec les différents acteurs du dossier, Office fédéral des transports compris. La municipale indique que toutes les procédures légales et institutionnelles ont été respectées et que d’éventuelles nouveautés suivront les mêmes chemins. Les élus, Verts et de gauche radicale, s’agacent. Pour eux, les membres du Conseil communal devraient être partie prenante dans les négociations actuelles. «Nous n'accepterons pas de mesures qui faciliteront les TIM au centre-ville de Lausanne, tonne le Vert Valéry Beaud. Et si c’est au Canton que nous devons adresser un message, nous pouvons lui dire que ce n’est pas lui qui décide de mesures qui sont purement lausannoises.»

Financement essentiellement cantonal

Rappelons que le tram devrait relier Renens à la place de l’Europe dans le cadre du projet dit des Axes forts. L’infrastructure est budgétée à 367 millions, dont 287 millions sont pris en charge par le Canton de Vaud et 80 millions par la Confédération. Lausanne doit aussi participer pour 20 millions. Vaud ajoute 111 millions, prêtés aux TL pour l’achat du matériel roulant.

L’ensemble des crédits a déjà été octroyé. Ses plans contiennent aussi le projet des bus à haut niveau de service, dont l’argent proviendra essentiellement des Communes. Crissier leur a d’ailleurs donné son feu vert en début de semaine.