Au front aussi, les taxis crient à l'injustice

En cette période de pandémie, les taxis se désolent d’être «honteusement mis de côté». Dans un récent communiqué, les compagnies et les chauffeurs indépendants disent leur agacement et leurs inquiétudes. Ils s’étranglent de ne pas avoir accès à l’allocation fédérale pour perte de gain et soulignent la difficulté de respecter les précautions sanitaires dans les véhicules.

Chez Taxi Services, on évoque une baisse de clientèle de 75 à 85%, selon les jours, depuis la mi-mars. «Il n’y a plus personne dans les trains, plus d’avions, les entreprises sont fermées…C’est un secteur dans lequel nous n’avons pas de réserve financière, et certaines personnes ont déjà eu du mal à finir le mois de mars, soupire El Mostafa Boutserfil, gérant du central Taxi Services. Pourtant, on nous félicite de maintenir une alternative au service de la collectivité, notamment en assurant des courses jusqu’aux hôpitaux.»

C’est justement parce qu’ils peuvent rouler que les chauffeurs échappent à l’ordonnance fédérale du 20 mars. «Elle prévoit que les allocations pour perte de gain sont destinées aux indépendants obligés de fermer sur décision des autorités, confirme Sabrina Gasser, porte-parole de l’Office fédéral des assurances sociales. Nous sommes très conscients de cette situation difficile. Les dispositions actuelles ont été adoptées sous une forte pression dans un délai très court. Il s’agit maintenant de voir quelles seront les prochaines décisions des autorités fédérales et cantonales, qui les adaptent en fonction de l’évolution de la pandémie.» Mercredi, le Conseil fédéral a justement annoncé réfléchir à de nouvelles mesures en faveur des travailleurs indépendants.

Andreane Jordan Meier, cheffe du Service vaudois de la promotion de l’économie et de l’innovation, indique qu’une «autorité cantonale ne peut que prendre acte des mesures extraordinaires prises par le Conseil fédéral» et qu’elle «n’a pas à les commenter». Au niveau intercommunal, l’association pour la réglementation du service des taxis a adressé une circulaire aux chauffeurs, les assurant de son soutien, rappelant leur «rôle essentiel» mais soulignant ne pas être compétente sur cette problématique. Mais «les compagnies peuvent avoir recours à la réduction d’horaire de travail et les indépendants devraient pouvoir démontrer qu’ils sont éligibles à certaines prestations spéciales des caisses de compensation», explique Pierre-Antoine Hildbrand, président de l’association intercommunale. Les premières demandes ont été envoyées.

Se pose aussi la question des précautions sanitaires. «Il ne semble ne pas y avoir de solution convenable. Installer une paroi de plexiglas, ça paraît compliqué, et le papier cellophane serait trop fragile, estime Cédric Delorme, directeur de Taxis Modernes SA. C’est délicat car nous transportons des malades du coronavirus et des cas suspects. Nous avons déjà des chauffeurs contaminés ou qui ne roulent plus car ils sont à risque.» Pierre-Antoine Hildbrand prône la paroi en plexiglas. Et a imposé que les véhicules ne transportent pas plus d’un client à la fois.