Garder sa vieille bagnole pour polluer moins

À la fin de l’été vient traditionnellement le rendez-vous de la Semaine de la mobilité. Avec elle, la possibilité de tester toutes sortes de véhicules alternatifs, du vélo à la voiture électrique. Mais la Commune du Mont-sur-Lausanne pousse le bouchon plus loin en invitant l’auteur et conférencier écologiste Lucien Willemin. À contre-courant des politiques prônées par les Villes, qui pensent à limiter les émissions de CO2, il propose de conserver son ancien véhicule plutôt que de céder à l’achat d’un nouveau. Car la fabrication d’une nouvelle auto pollue bien davantage.

Les élèves montains découvriront avec le conférencier, les 18 et 19 septembre, que la consommation a un coût en matière d’environnement. «Je vais leur expliquer l’énergie grise au travers d’un voyage autour du monde pour qu’ils puissent bien comprendre ce que représente la fabrication d’un objet tel qu’un téléphone portable», dit Lucien Willemin.

C’est aux adultes que le quarantenaire expliquera pourquoi l’achat d’une voiture électrique flambant neuve ne résout rien en matière d’écologie, bien au contraire. «Une voiture est composée de centaines de milliers de pièces qui ont déjà parcouru bien des kilomètres avant même qu’elle ne se mette à rouler», souligne-t-il. Mais Lucien Willemin ne s’arrête pas au coût énergétique de production, d’utilisation et d’élimination d’un bien, la fameuse énergie grise. «Je parle aussi de la pollution chimique de l’air, de l’eau et des sols qu’induit la fabrication d’une voiture. Et, contrairement aux émissions de CO2, ces rejets de substances toxiques dans l’environnement ne peuvent pas être compensés.» Pour le conférencier, la fabrication de tels objets «empoisonne le vivant». «Dès lors, il est plus écologique de garder sa vieille voiture plutôt que d’en acheter une neuve», conclut-il.

Le reste de cette Semaine de la mobilité sera animé par divers événements au Mont-sur-Lausanne, dont une journée tous publics le samedi.

Semaine de la mobilitéJeudi: conférence «Changer de voiture pour le climat, vraiment?» à 20 h à l’aula du Mottier B. Entrée libre. Vendredi, journée internationale À pied à l’école. Samedi, journée tous publics, 10-15 h au Mottier, avec un rallye pédestre, des stands d’information et divers ateliers