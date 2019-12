La gare de Renens se pare de sa pièce maîtresse

La gare de Renens continue sa mue spectaculaire. Ce week-end, sur trois nuits de vendredi à lundi matin, une opération coup de poing a permis d’assembler la future passerelle piétonne qui desservira les quais tout en reliant le nord et le sud des voies. Le «Rayon vert» porte ce nom car, à terme, sa structure métallique sera complètement végétalisée avec du lierre. Il faudra toutefois attendre pour le découvrir sous sa forme définitive, puisqu’il sera mis en service à la fin de l’an prochain seulement. Son inauguration se fera quant à elle au printemps 2021, une fois que son manteau vert aura pris racine.

Si la passerelle est encore visiblement inachevée, la gare de Renens s’est tout de même réveillée avec un nouveau visage ce lundi matin. Trois imposants tronçons de la structure, qui étaient depuis plusieurs jours entreposés sur la place sud de la gare, sont maintenant arrimés au dessus des quais. D’un poids de plus de 150 tonnes chacun, ils ont été déposés un à un par une grue de 94 mètres de haut. Même au milieu de la nuit, l’opération était minutée, car elle impliquait une interruption du trafic ferroviaire. Elle n’en a pas moins été menée par une équipe d’un vingtaine de personnes au plus. «Tous les travaux préparatoires avaient été réalisés en amont pour réduire le nombre d'interventions sur site et respecter les horaires de la gare», explique Michel Porcelli, directeur du bureau d'ingénierie civile INGENI à qui était confiée de cette opération de pose.

«Travail d’horloger»

Malgré le froid et l’heure indue, le spectacle a attiré les curieux dès la nuit de vendredi à samedi, et surtout entre samedi à dimanche. «Il y avait du monde partout, se réjouit Tinetta Maystre, municipale en charge des Travaux à Renens. On sent qu’il y a un attachement de la population à l’évolution de la gare.» Pour l’occasion, la Ville avait en effet convié la population à admirer le spectacle tout en dégustant des fondues. «L'opération à laquelle a assisté le public la deuxième nuit était un véritable travail d'horloger. Tout l'enjeu était de faire naviguer la structure entre les lignes aériennes des CFF sans les toucher», se souvient quant à lui Michel Porcelli.

Une fois achevé, le Rayon vert aura une longueur totale de 150 m pour une largeur de 10 à 16 mètres. Ces prochains mois, les travaux se poursuivront par la construction d’une rampe et d’escaliers côté sud et d’une rampe côté nord. Des escalators seront installés pour accéder aux quais. L’orchestration de ce chantier est aux mains des Communes de Renens, Écublens et Chavannes-près-Renens, qui l’ont financé à hauteur de 3,7 millions de francs. Sur un total de 20,2 millions, l’essentiel des coûts est porté par le Canton, avec 10,9 millions, auxquels s’ajoutent une participation de la Confédération et des CFF.