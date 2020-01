Grave accident avant le début des JOJ

Un accident est survenu, mardi 7 janvier vers 17 h 30 à la Vaudoise aréna. Alors qu'elle s'entrainait pour la cérémonie d'ouverture des Jeux olympiques de la jeunesse (9-22 janvier), prévue jeudi soir, une patineuse a chuté sur la glace d'une hauteur de cinq mètres. Cette artiste de 35 ans, de nationalité russe et domiciliée en Allemagne, a été acheminée au CHUV en ambulance, rapporte la police cantonale vaudoise. Grièvement blessée, «sa vie est en danger».

«Durant son numéro, la patineuse était tractée en élévation par un système d'anneau en métal relié par un câble à un moteur fixé au plafond de la Vaudoise aréna. Pour une raison que l'enquête devra déterminer, elle a subitement perdu l'équilibre et chuté sur la glace», explique la cellule communication de la police cantonale. Une instruction pénale a été ouverte. Les investigations menées «devront établir les causes, les circonstances et les éventuelles responsabilités dans cet accident». Contactée par Keystone-ATS, la police précise déjà que ce n'est pas le système qui a lâché mais bien la patineuse «qui a été déséquilibrée».

Tristesse commune

Mercredi matin, le Comité international olympique et Lausanne 2020 ont fait part de leur «émotion», dans un communiqué commun, et souhaité un prompt rétablissement à la patineuse.

Pour rappel, la cérémonie d'ouverture doit avoir lieu jeudi à partir de 19h30 à la Vaudoise aréna. Intitulée «Home», elle «s’articulera autour de 7 tableaux artistiques et des éléments symboliques constitutifs du Mouvement olympique, avec notamment l’allumage de la flamme qui brûlera le temps des Jeux», indiquent les organisateurs. Elle comprendra la traditionnelle parade des athlètes.