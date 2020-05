La grogne des étudiants de l’École hôtelière

«Nous ne trouvons pas normal de devoir payer plusieurs milliers de francs pour des infrastructures auxquelles nous n’avons plus accès. La crise du Covid-19 plonge certains d’entre nous dans une situation de fragilité financière et la direction doit en tenir compte.» Bien qu’elle souhaite rester anonyme, cette jeune étudiante de l’École hôtelière de Lausanne (EHL) est très remontée contre l’institution. «À côté de mes cours, je cumulais cinq jobs dans l’hôtellerie et l’événementiel pour financer ma formation, qui coûte plusieurs dizaines de milliers de francs, reprend-elle. J’ai tout perdu depuis les mesures de semi-confinement et l’École refuse de me rembourser l’argent que j’ai payé pour profiter du campus et de ses bâtiments alors que tout est fermé depuis la mi-mars. C’est incompréhensible.»

Cette jeune femme n’est pas la seule à s’insurger. Au total, 1748 de ses camarades, soit la moitié du corps étudiant, ont signé une pétition qui demande à la direction de consentir à divers remboursements et aménagements académiques. Parmi les revendications: «Les gens qui ont été licenciés ou qui n’ont pas pu terminer les vingt-quatre semaines obligatoires de l’année préparatoire ou du stage de bachelor les valideront quand même.» «En raison de la situation, nous demandons une adaptation de la difficulté et du format des examens.» Ou encore: «Les examens finaux devraient être disponibles pour tous les étudiants dans leur fuseau horaire respectif.»

Remboursements exigés

D’après la petite dizaine de personnes interrogées, les sujets qui cristallisent le plus les tensions sont ceux qui touchent à leur porte-monnaie. «Les situations des étudiants sont toutes différentes, mais il y a un point fondamental qui nous réunit, estime un jeune homme dans la vingtaine. Nous avons payé pour des prestations. Si elles ne peuvent pas être assurées, notre argent doit nous être remboursé.»

La pétition n’a pas encore été transmise à la direction. Cependant, l’EHL a déjà répondu à plusieurs interrogations dans un courriel envoyé aux étudiants le 27avril et sur l’intranet de l’école. Voici ce qu’on y lit notamment: «Les collaborateurs et les étudiants ont fait preuve de solidarité pour faire face aux pressions accrues. En outre, tous les membres de la direction ont décidé de renoncer à 10%, et les membres du Conseil exécutif à 20%, de leurs salaires pendant trois mois. Ces efforts communs contribuent à absorber les coûts supplémentaires et donc à limiter le risque d’augmentation des frais d’études, ce qui garantit un soutien mutuel durant cette période et permet à l’EHL de continuer à perdurer.» Concernant les frais pour les infrastructures et les services, des remboursements ne sont cependant «pas applicables».

Des prêts sans intérêts

«Il est important de noter que ceux-ci comprennent bien davantage que les bâtiments du campus et incluent une palette de services étendus offerts par l’EHL, tels que le Service Center, Student Affairs, le Bureau des stages, le coaching, le soutien psychologique, l’infirmerie, services carrières, etc., justifie Sherif Mamdouh, porte-parole de l’École hôtelière de Lausanne. Ces derniers restent disponibles pendant la fermeture du campus. Ils ont jusqu’à présent été d’ailleurs bien plus sollicités qu’en temps normal.» En outre, le chargé de communication indique que les frais de logement, de parking et de bouche seront remboursés. «Hormis de possibles aides financières de la HES-SO pour soutenir les étudiants en difficulté, la création d’un fonds de solidarité est en cours de validation par notre conseil d’administration, poursuit-il. Ce fonds aura pour but d’assurer qu’aucun de nos étudiants actuels, ou étudiants inscrits et acceptés, qui se retrouvent en difficulté financière résultant de la crise actuelle ne soit pénalisé dans ses études. À cette fin, des prêts sans intérêts seront mis à disposition par le Groupe EHL.»

Toujours selon Sherif Mamdouh, l’EHL déterminera comment les étudiants pourront être crédités d’une partie ou de l’intégralité de leur stage avec une certaine flexibilité quant au nombre de semaines effectuées, en accord avec la HES-SO. «Par exemple, moyennant des travaux complémentaires, ou la possibilité de rattraper les crédits par la suite.» Ces mesures sont jugées «insuffisantes» par des étudiants engagés dans la récolte de signatures qui ne comptent «pas baisser les bras».