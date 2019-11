La grue de Bottens s’est définitivement envolée

Soulagement pour au moins 71 habitants de Bottens mercredi matin. La grande grue rouge qui gâchait leur paysage depuis une dizaine d’années s’est envolée vers le sud. Elle se déplacera désormais librement dans le canton, au gré des chantiers. «Plutôt que de perdre du temps et de l’argent en entamant une bataille d’avocats, j’ai préféré apaiser la situation», explique Frédéric Pittet, patron de l’entreprise Pittet Construction SA, qui utilisait cette machine pour gérer son dépôt de matériel.

Dès jeudi, les manutentions sur cette parcelle située au centre du village seront donc effectuées avec un chariot élévateur. «Qui fonctionnera au diesel, alors que la grue était électrique», regrette le patron. Un camion-grue sera aussi appelé occasionnellement pour déplacer les plus grosses pièces. Mais ce coût écologique évitera l’escalade juridique du conflit.

Qu’en pensent les opposants? «Je n’ai pas à être contente, puisqu’il s’agit simplement d’un retour à la normale, réagit l’une d’entre eux. Plusieurs entreprises de construction installées dans ou à proximité de villages environnants gèrent d’ailleurs très bien leur dépôt sans grue. Et en plus de son impact visuel, celle-ci empiétait sur trois droits de propriété.» L’opposante précise toutefois que le conflit n’était pas une affaire de personne ni ne représentait une volonté d’empêcher l’entreprise de travailler. «Mais beaucoup d’habitants qui viennent s’installer à la campagne le font aussi pour vivre dans un paysage agréable.»

Pour mémoire «l’affaire de la grue de Bottens» est née il y a de nombreuses années, lors de la création d’une zone artisanale boiteuse par un entrepreneur aujourd’hui décédé, ayant aussi été municipal. Frédéric Pittet a mis à l’enquête l’an passé une grue de 38 mètres pour remplacer une ancienne machine ne répondant plus aux normes de sécurité.

Suite aux oppositions, il a revu son projet remis à l’enquête une grue de 5 mètres plus petite. Les oppositions ont ressurgi, en nombre plus important que la première fois. Frédéric Pittet travaillera donc sans grue et l’affaire en restera donc là.