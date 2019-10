Hausse d'impôts panachée et cloche fêlée à Saint-Saphorin

La Municipalité de Saint-Saphorin savait qu’augmenter de 5 points le taux d’imposition communal (de 70 à 75) aurait du mal à passer. Finalement, il passera à 72 points et sera accompagné d’une hausse de l’impôt foncier de 1 à 1,2‰, selon une proposition du rapport de minorité de la Commission des finances et de gestion.

D’autres proposaient le statu quo. «Le taux à 75 points? Cela ferait en fait 6,5 points de plus!» s’est ému un élu, à l’heure du transfert de charges de l’AVASAD (1,5 point) vers le Canton. La Municipalité a répondu que ce calcul avait été fait, et qu’il lui fallait en fait 7,1 points pour augmenter sa marge d’autofinancement et recourir «de façon parcimonieuse à l’endettement».

Solution originale

«Une marge plus grande pour financer quoi?» a questionné la Commission des finances et de gestion, qui préconisait 73 points, ne voyant pas d’autre investissement que la réfection de la route cantonale. La crainte de voir fuir de gros contribuables, dans une commune qui a déjà connu une hausse de 10 points en six ans, a aussi pesé. Un rapport de minorité a proposé une version panachée et originale: monter l’impôt sur le revenu et la fortune à 72 et compenser le reste par une hausse de l’impôt foncier (1 à 1,2‰), des droits de mutation en ligne directe descendante (60 à 70 ct.) et de l’impôt sur les chiens (150 à 180 fr.). Seuls les deux premiers points ont été retenus.

Après ce débat animé, une info municipale a détendu l’atmosphère. Une des trois cloches de l’église a dû être arrêtée: son moteur, obsolète, battait la chamade et risquait de fêler l’objet de 1450, estimé à 200'000 francs. «Ah ben la voilà, votre marge d’autofinancement!» a réagi un conseiller, provoquant un éclat de rire général