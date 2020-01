L'histoire d'un prédateur sexuel qu'aucun adulte n'a su stopper

Témoignages

«Si ce garçon a fait d’autres victimes, elles doivent le dire» Julie*, 27 ans







J’ai passé quelques mois à l’École cantonale des sourds à Lausanne. Ce garçon, il était méchant avec moi, il m’insultait. Et il m’a fait plein de choses sexuelles. J’ai gardé ça pour moi. Même si je savais que ce qu’il faisait n’était pas normal et interdit. J’ai essayé de devenir plus méchante, mais ça n’a pas servi. Moi, je ne savais pas qu’il y avait d’autres victimes. J’étais seule et je ne voyais pas quoi faire contre mon agresseur. Je n’en ai pas parlé à ma famille. J’avais honte.



J’ai une famille d’entendants et on ne peut pas communiquer dans les détails. Alors on dit le minimum. Comme il y avait des problèmes dans ma famille, je ne voulais pas non plus en créer d’autres ou les rendre tristes.



Alors j’ai fait ma vie comme ça, je me suis dit que c’était arrivé et que je ne pouvais rien y changer. Mais en janvier 2017, la police m’a demandé si je me souvenais ce qui s’était passé il y a dix ans et j’ai tout raconté.



Au procès de 2018, j’étais plaignante. Comme les faits étaient prescrits, je n’ai pas été reconnue officiellement comme une victime. Mais je sais que j’en suis une. Aujourd’hui, je veux montrer à la communauté des sourds que je suis là. Que ce n’est pas normal ce qui nous est arrivé et qu’on a les mêmes droits que les entendants. Il ne faut pas garder ce qu’on vit sous silence. Si ce garçon a fait d’autres victimes, ce dont je suis sûre, elles doivent le dire.



Depuis le procès, je n’ai pas parlé de tout ça avec un psychologue. Je n’ai pas eu de soutien. Je continue à vivre ma vie, mais ce n’est pas facile. Je me sens toujours très mal. J’aimerais désormais que les choses changent, qu’on comprenne tout ce qui s’est passé. Et que les enfants sourds soient mieux informés.





J’avais à peu près 7 ans, et lui 3 ans de plus que moi. J’étais à l’École cantonale des sourds à Lausanne. Un jour à la pause, ce garçon m’a dit qu’il voulait me parler. Moi je l’ai suivi. Il voulait que je lui fasse une fellation. J’ai répondu que je n’avais pas envie mais il a menacé de me frapper. Comme j’avais eu des problèmes de maltraitance dans ma famille, j’ai eu peur que ça se reproduise. Alors je me suis forcée à faire ce qu’il voulait. Je n’étais pas bien du tout et ça s’est reproduit plusieurs fois. Et je n’étais pas la seule. Il choisissait une fille, et je me disais: «Cette fois, c’est pas ton tour.» Ça a duré deux ou trois ans. Je sentais que c’était pas normal, ce qu’il me faisait. Mais j’étais petite, je me demandais si j’étais coupable et j’ai grandi avec ce sentiment. Avec la peur d’être frappée par ce garçon ou punie par un éducateur. J’ai toujours eu un suivi psy, mais je n’ai jamais eu de questions à ce sujet. C’est seulement à l’âge de 19 ans, lorsque j’ai été convoquée par la police, que j’ai tout avoué.En 2018, il y a eu le procès. C’était difficile. J’étais très en colère contre mon agresseur. Lorsqu’il a été condamné, ma culpabilité s’est envolée. Je me sentais enfin reconnue comme victime. Le coupable, c’était lui. J’ai aussi compris le parcours de mon agresseur. Bien sûr, il n’avait pas le droit d’abuser de nous, il a brisé nos vies, mais malgré tout j’arrive à être empathique. Aujourd’hui, je garde des blessures, mais je souhaite témoigner pour que toutes les victimes qui n’ont peut-être pas parlé osent le faire. J’aimerais comprendre pourquoi il y avait ce secret.Mais toutes ces choses horribles qui se sont passées, il y avait des signaux, il aurait fallu les saisir. J’ai le sentiment qu’on aurait pu éviter qu’il y ait autant de victimes. On nous voyait certainement comme des handicapés, alors que nous aussi on réfléchit. On est des humains comme les entendants. Notre seule différence, c’est la langue.