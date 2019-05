Il en faut peu pour lever le pied sous Sainf'

Les 900 Lausannois qui empruntent le passage inférieur de Saint-François chaque heure, celui qui relie le Conservatoire à la place, n’en croiront pas leurs yeux. «C’est le jour et la nuit», s’est même exclamée Florence Germond, la municipale de la Mobilité, au moment d’inaugurer les lieux ce lundi en fin de journée. Le souterrain sans doute le plus insalubre de la capitale vaudoise, le plus sombre aussi, a fait peau neuve. Coût de la métamorphose: près de 600'000 francs. On s’y arrêterait presque désormais.

Les travaux ont duré de mars à fin mai. «La mission était claire: remédier au sentiment d’insécurité et d’insalubrité qui y régnait, et rendre les lieux conviviaux», rappelle le chef de projet, Stéphane Servoz. Un sacré challenge. Dans le détail, les escaliers extérieurs côté Grotte ont été rénovés. Des traces au sol, blanches comme les touches d’un piano, ont été apposées pour faciliter le déplacement des personnes malvoyantes. L’escalator côté nord, que les Lausannois ont sans doute vu plus souvent en panne qu’opérationnel, a été purement et simplement remplacé.

Le changement, c’est dès la rampe inclinée qui mène au passage souterrain qu’il se remarque. Florence Germond: «Il y avait un linoléum noir sur le sol auparavant. Il était certes vintage, mais très glissant.» Il a été remplacé par du carrelage plus clair et antidérapant. La partie basse des murs à quant à elle été traitée avec un produit anti-urine. Et puis, il fallait ouvrir l’espace, littéralement.

Vitrines enlevées

Il est vrai que le passage a l’air plus large aujourd’hui. Et ce n’est pas qu’une impression. La disparition des vitrines fait gagner 1,50 m de largeur au souterrain. La vitrine Caran d’Ache, présente depuis la nuit des temps ou presque, a également été enlevée. Comble du raffinement: des plans inclinés en inox ont été posés sur les panneaux d’affichage, histoire d’en chasser les pigeons.

Pour ce qui est de l’éclairage enfin, on dirait que le souterrain est désormais sous les feux de projecteurs. En lieu et place des vieux néons qui jaunissaient l’espace, cent vingt bandes de LED placées dans des rails réalisés sur mesure illuminent le passage. Et ils consomment moitié moins d’énergie.

Clou de cette renaissance, une fresque signée de l’artiste lausannoise Dora Formica agrémente le passage des piétons. «Je l’ai conçue comme un carnet de voyage entre Bourg et Saint-François. Il y a des anecdotes sur le quartier que j’ai reprises en croquis», détaille l’artiste. Elle y évoque Victor Hugo, le kiosque à l’air libre construit en 1896, la façade de style Art nouveau du Bon Génie ou encore les pavés dorés de la place, sur lesquels figurent des prénoms d’enfants.

Si les travaux d’embellissement du passage ont duré trois mois, ils avaient commencé en fin d’année dernière déjà avec le remplacement des toilettes publiques côté nord, des WC particulièrement insalubres et lieux de drague sordides. Ils font place à des toilettes tout en inox et autonettoyantes qui ont coûté près de 340'000 francs. (24 heures)