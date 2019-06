Ils vont réfléchir au visage d’Échallens en 2040

Entre les voitures qui saturent la traversée du bourg deux fois par jour aux heures de pointe et les chantiers qui prolifèrent au point d’avoir récemment suscité la création d’une Association pour la sauvegarde d’Échallens, la capitale du Gros-de-Vaud vit en ce moment une véritable crise de croissance. Autant dire que le climat n’est pas vraiment propice pour envisager son développement futur.

Pour ramener un peu de sérénité, la Municipalité d’Échallens a toutefois promis ces derniers mois que la population serait consultée avant de lancer les travaux d’établissement du nouveau plan directeur communal. Devant l’impossibilité de recueillir les visions et désirs de chacune et de chacun des 5800 Challensois actuels, l’Exécutif a décidé de solliciter des «ambassadeurs» parmi les nombreuses associations, clubs et autres groupes actifs à Échallens. Une quarantaine ont répondu présent et ont été réunis pour la première fois lundi, histoire de découvrir le processus de consultation imaginé.

Des ateliers auront lieu durant trois samedis matin cet automne pour faire un premier point de la situation et tracer les grands axes de développement en matière d’urbanisme, de mobilité et d’environnement-énergie. Le résultat de ces travaux devrait être présenté au Conseil communal et à la population avant la fin de l’année.

Urbaniste professionnel genevois faisant partie de la douzaine de spécialistes mandatés pour accompagner les travaux, Luc Malnati a salué la démarche: «Le choix de cette voie par Échallens pour construire le socle à partir duquel nous pourrons travailler est assez rare et courageux, mais enthousiasmant.» (24 heures)