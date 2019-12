«J’ai filmé mes délits parce que je voulais que cela se sache»

Il n’y avait presque pas assez de place pour loger les plaignants et leurs conseils face à la Cour criminelle de Lausanne ce lundi. Pas moins de cinq plaintes pour actes d’ordre sexuel avec des enfants (notamment) ont été regroupées par le Ministère public à l’encontre de Mario*. Ce père de famille d’un trentaine d’années à qui voisins et amis confiaient leur progéniture en toute confiance s’est révélé être pédophile.

Ses agissements ont été mis au jour brutalement en février 2018. De retour d’un week-end en Valais, une voisine âgée de 8 ans confie à ses parents de nombreux massages prodigués par Mario, au cours desquels ses parties intimes ont été touchées.

Lubrifiant, Valium et vidéos

Cette première plainte agit comme un détonateur. Interrogée sitôt cette dénonciation enregistrée, l’épouse du prévenu reste incrédule. Elle revient néanmoins auprès des enquêteurs quelques jours plus tard avec des preuves: du lubrifiant, des comprimés de Valium et surtout plusieurs cartes mémoire où sont enregistrées des séquences de plusieurs minutes montrant en gros plan les parties intimes de fillettes, Mario se livrant à des attouchements sur celles-ci, parfois en se masturbant.

En plus de la première plaignante, deux fillettes sont identifiées: une camarade du fils de Mario filmée alors qu’elle jouait, regardait la télévision ou faisait la sieste chez lui. Dans cette famille adepte de naturisme, la petite fille était nue à la portée du regard de son hôte. Sur les images, on y voit aussi la propre enfant de l’accusé, née d’une première compagne, lors de vacances chez son père.

Un tour de magie paternel

La belle-sœur et l’épouse de Mario s’ajoutent à la liste des plaignants. La première raconte avoir été dérangée dans son sommeil par son beau-frère en 2010. Âgée alors de 18 ans, elle se souvient seulement avoir été touchée au niveau des organes génitaux et s’être réveillée. C’est elle aussi qui a recueilli un récit du fils de Mario, où l’enfant évoque un tour de magie paternel au cours duquel il aurait été invité à retrouver des bonbons disparus dans le caleçon paternel. Un épisode farouchement nié, également remis en question par la mère du petit garçon.

Alors que Mario dort en prison depuis l’onde de choc provoquée par ces révélations, l’acte d’accusation retient plusieurs épisodes par fillette, confirmés par «des heures de vidéos de sexes de petites filles», selon les termes de la présidente du Tribunal, Katia Elkaïm. Le parquet soutient aussi que Mario a ensuite visionné ses séquences en se masturbant.

«La parole n’est pas venue d’un coup»

Au cours des deux jours que durera ce procès, il incombera aux juges d’évaluer la sincérité de cet accusé à qui il a fallu longtemps pour admettre ses gestes. «Durant l’enquête, il n’a pas réussi à tout dire d’emblée. C’est un long processus. Il lui a fallu du temps, la parole n’est pas venue d’un coup», a défendu son avocate, Manuela Ryter Godel.

Ce processus, c’est le cheminement que Mario dit avoir entrepris depuis son arrestation. Celui d’un homme conscient d’avoir commis des actes graves, plein de contrition et de regrets pour ses victimes et leurs familles, tout en tentant de minimiser nombre d’accusations, entre la belle-sœur effleurée par inadvertance pour lui retirer son duvet, les massages prodigués et les fesses essuyées «sans arrière-pensée» ou encore le Valium administré uniquement en deux occasions particulières. De quoi décontenancer davantage des dénonciateurs rongés par l’incertitude: «Vous êtes père! Moi aussi, j’ai deux parents à mes côtés et ils ont besoin de connaître la vérité pour se reconstruire», a insisté Coralie Devaud, avocate d’une famille.

Un appel au secours

Face à la cour, Mario nie aussi avoir revu ses images en support à son excitation sexuelle. «Une fois la pulsion passée, cela me dégoûtait. Je n’avais pas la force de regarder les vidéos.» Pourquoi ne pas les avoir détruites, comme le ferait presque par réflexe une personne honteuse, ainsi que l’a noté l’expert psychiatre? «Parce que ces images ont permis de faire connaître ce que je n’aurais pas dit.»

Mario se présente en homme malade, désireux de soigner sa pédophilie. Il «salue» son arrestation, évoque son séjour en prison comme l’occasion «merveilleuse» d’un travail sur lui-même. «Il y a une pathologie et des délits, j’en suis conscient», affirme cet enfant de l’immigration, mentionnant son passé traumatique fait d’abandon et de violences en foyer dans son pays d’origine. Son procès se poursuit mardi.

*Prénom d’emprunt