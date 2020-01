Le jet d'eau de St-François restera-t-il en place?

Le couperet est tombé sur la vedette de Lausanne Jardins 2019: le jet d’eau de Saint-François intitulé L’eau et Vous. Et il ne satisfera pas les passants qui s’étaient prononcés à 56% pour son maintien lors d’un sondage lancé par «24 heures». La Municipalité vient de décider quelles installations seront conservées, en l’état ou partiellement, et l’étonnant jet, pourtant pressenti un instant pour faire de vieilles eaux, n’en fait pas partie.

«En Municipalité, nous avons estimé au final que le jet perdrait de sa force symbolique s'il devait rester en fonction à Saint-François», explique Natacha Litzistorf, municipal du Logement, de l’Environnement et de l’Architecture. On ne sait pas pour l’heure s’il sera totalement démonté, avec un coût de l’ordre de 30000 francs, ou si une partie de l’infrastructure restera en place pour un éventuel retour lors de la prochaine édition de Lausanne Jardins, en 2025.

Le jet faisait polémique

Le jet de Saint-François avait été installé au beau milieu de la circulation. D’une hauteur de près de 10 mètres, il était censé questionner les passants sur la place de l’eau en milieu urbain. Il ne se déclenchait que toutes les dix minutes, et uniquement quand le feu était rouge pour les voitures et vert pour les piétons. Bien vite, il avait crispé les défenseurs de l’environnement, qui avaient crié au gaspillage de l’eau, dans une ville prônant pourtant une politique verte. Les autorités ont eu beau expliquer que l’installation était moins gourmande qu’une fontaine classique et que l’eau retournait dans le système d’eau claire et au lac, elles n’ont jamais réussi à convaincre les plus quérulents. D’ailleurs, dans le même sondage, 44% des participants s’étaient prononcés pour le démontage du jet, le qualifiant de «laid», de «gâchis écologique» ou de «marrant parce qu’éphémère, ridicule si permanent».

«Échappement fluvial» au Vallon de la Vuachère, à Pully

La Municipalité de Lausanne a par contre décidé de maintenir totalement, pour une durée comprise entre un et cinq ans, cinq installations de Lausanne Jardins 2019. Il s’agit du «Réveil du peuplier», à Saint-François, sous réserve de modifications demandées par la BCV propriétaire des lieux, de la «Grande pimprenelle», à la promenade Jean-Villard-Gilles, du «Nocturnal Garden», sur la terrasse Bellefontaine, de «Lasagne potagère», au Collège de l’Églantine, et d’«Échappement fluvial» au Vallon de la Vuachère, à Pully.

«Réveil du peuplier», à Saint-François

Les jardins qui restent

Huit autres installations seront maintenues, mais après adaptations. Il s’agit notamment de «Micro Macro», au square Montétant, du «Verger de la paix», sur la toiture Bel-Air, du «Cadran solaire de la taupe», à Pully, et de «Réveiller les gardiens de la terre endormie», à Rumine, sous réserve d’une convention à passer avec les propriétaires.

Quatre autres installations seront partiellement conservées, parmi lesquelles «Bestial!» qui aura une seconde vie du côté de l’avenue d’Échallens. À noter enfin que l’installation «9m3», faite de pots géants à la place Chauderon, viendra agrémenter les espaces verts d’une autre ville vaudoise.