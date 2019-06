L'affichage publicitaire ne sera pas restreint à Lausanne

Les conseillers communaux ont disserté sur le thème pub et écologie, mardi dernier. À l’ordre du jour de la séance figurait le traitement d’une pétition intitulée «La publicité nuit aussi à notre climat!» et un postulat des Verts titré «Des mesures de durabilité pour l’affichage publicitaire à Lausanne».

La pétition demandait «la fin immédiate de l’affichage publicitaire qui nuit gravement au climat, en particulier celui vantant les voitures à forte consommation». L’assemblée a classé verticalement le texte. Plus surprenant, le postulat du Vert Vincent Rossi a connu un sort similaire. Le Conseil communal, à large majorité de gauche, a refusé sa prise en considération. Sur ce coup, les Verts ont été lâchés par leurs alliés socialistes. Ce n’est pas tous les jours que la droite se retrouve dans le camp des vainqueurs.

Vincent Rossi demandait l’introduction «de critères de durabilité dans l’affichage publicitaire». Le postulant a explicité sa démarche: «La population est soumise en permanence à un double discours entre l’alarmisme climatique et des publicités alléchantes vantant des voyages en avion ou des grosses voitures.» Le Vert y voit une forme de «schizophrénie» et estime que les pubs pour ce genre de produit doivent être «pénalisées par une tarification plus lourde».

Ensemble à Gauche a jugé ce postulat «ambitieux». «Il existe un contrôle sur les publicités sexistes, alors pourquoi ne pas en faire de même en se fondant sur les principes de durabilité», a estimé Céline Misiego. Pour le PLR, ce postulat a comme «but final» de supprimer la publicité à Lausanne. «Il pose un gros souci pour sa mise en œuvre», a prévenu Henri Klunge. Comment fixer ces critères de durabilité? L’UDC a dénoncé «l’hygiénisme de cette proposition» et le PLC a décrié le «puritanisme des Verts».

Quant aux socialistes, ils n’étaient pas chauds. «La Ville de Lausanne n’a aucune marge de manœuvre pour interdire un type de publicité qui lui déplaît, a indiqué Muriel Chenaux Mesnier. Les bases juridiques pour ce genre de démarche sont au niveau cantonal.» D’ailleurs, les socialistes estiment que leur Municipalité mène déjà une politique «exemplaire» en la matière. Le PSL n’a donc pas soutenu le postulat Vert. (24 heures)