L'ex-inspecteur traque le serial killer en terres vaudoises

Un tronc humain au Sépey, deux jambes dans la Versoix, un crâne à Cheseaux-Noréaz, deux jambes immergées dans un tonneau dans le lac de la Gruyère, la nouvelle et dernière enquête de l’inspecteur Valentin Rosset ressemble à un puzzle humain en terres romandes. Sans oublier la découverte du cadavre d’une jeune femme, en lisière de forêt à Morrens, qui ne vient pas arranger le dossier. C’est l’intrigue du roman «Crimes sacrés, sacrés meurtres», qui sort ces jours aux Éditions Plaisir de Lire. Sa particularité: son auteur, le Lausannois Yves Paudex, est un ancien inspecteur de la sûreté vaudoise.

«J’ai vécu une période durant laquelle on est passé de l’inspecteur Maigret aux «Experts»»

«Toutes les levées de corps que je raconte ont bel et bien existé. Tout est dans ma tête, mais ce ne sont plus les mêmes lieux exactement, les mêmes corps. Cela reste une fiction», explique Yves Paudex. On se souvient par exemple de la découverte, pour de vrai, de cette femme dans les bois de Morrens en 2005. Prostituée, elle avait été étranglée par son client à Lausanne avant qu’il n’abandonne son corps dans les hauts de la ville. L’auteur avait écopé de 16 ans de prison. Yves Paudex était sur l’affaire. En tout, il sera resté trente et un ans dans la police, toujours en civil. «En uniforme et avec le képi, cela n’aurait pas été pour moi. J’aime la discipline, pas l’alignement.» Il était commissaire. Il menait les investigations. «J’ai vécu une période durant laquelle on est passé de l’inspecteur Maigret aux «Experts». C’est aussi ce que j’ai voulu décrire dans mon livre. L’histoire d’un flic qui arrive à la cinquantaine, dépassé par la science et dont le métier a connu deux traumatismes: l’apparition de l’ADN et l’informatique. Il est en proie à des coups de blues. Le train est passé.»

«Je n’ai jamais tiré»

Au cours de sa carrière, qui s’est terminée en 2011, Yves Paudex n’a jamais tiré une balle. «J’ai sorti mon arme plus d’une fois, mais je n’ai pas fait feu.» La mort, il dit l’avoir frôlée à deux reprises. À la prison du Bois-Mermet en 1980, alors que, simple aspirant, il croise la route d’un prisonnier armé qui s’évade par la grande porte, avec un gardien en otage. La seconde fois en 1994, en perquisitionnant un des appartements de Joseph di Mambro, un des fondateurs de l’Ordre du Temple solaire, au lendemain des massacres de Salvan et de Cheiry. L’appartement était piégé. Il n’a miraculeusement pas explosé quand les policiers sont entrés.

À 65 ans, l’inspecteur Paudex s’est donc remis au boulot dans son livre, aux trousses d’un serial killer. «Je suis persuadé que les meurtriers sont des gens comme tout le monde. Je me suis bien entendu avec plusieurs d’entre eux. Ils seront certes punis pour les actes commis, mais ils restent des êtres humains. Et le métier de policier est un métier profondément humain. Il faut le faire de manière juste.»