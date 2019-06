L’idée d’un boulevard urbain renaît entre Écublens et la Maladière

Des voitures qui roulent à 60 km/h entre le rond-point de la Maladière et l’échangeur d’Écublens plutôt qu’à 100? C’est l’idée défendue par une pétition présentée ce mercredi au Conseil d’État par une association citoyenne de Chavannes-près-Renens. Lancée le 25 mai dernier, elle a récolté un peu plus de 1100 signatures en un mois pour réclamer la requalification de l’autoroute en un «boulevard urbain».

«L’avantage principal est celui de limiter la vitesse sur ce tronçon, ce qui permet également de réduire le bruit et la pollution», défend Philippe Jeanloz. Avec d’autres riverains, il fait partie de l’association Sauvons Chavannes - ABAC 1022, créée il y a quelques mois en réaction au projet de construire une nouvelle jonction autoroutière sur la commune. Très actif, le collectif a déjà déposé une opposition dans le cadre de la mise à l’enquête et a même organisé une manifestation dans les rues de Chavannes fin mai. Par rapport à l’autoroute, les pétitionnaires voient dans le boulevard urbain une infrastructure plus légère, permettant plus de points d’entrée pour les voitures ainsi que l’aménagement de pistes cyclables et de lignes de bus.

L’Association transports et environnement vient de se porter en soutien à la pétition, rappelant qu’elle avait déjà défendu la même idée il y a quelques années. «Les autoroutes ont été construites dans l’Ouest lausannois à une époque où la région n’était pas encore urbanisée. Aujourd’hui elles sont en pleine ville», plaide David Raedler, président de l’ATE Vaud.

En 2008, le Canton s’était déjà prononcé contre ce type de requalification, expliquant notamment que, contrairement à l’autoroute, entretenue par la Confédération, un tel projet pèserait sur les finances cantonales. (24 heures)