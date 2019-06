La belle région du Jorat veut exister politiquement

Une identité, mais pas de frontières

Le Jorat n’a pas de limites territoriales officielles. Il regroupe une vingtaine de communes au centre d’un losange reliant Thierrens, Moudon, Lausanne et Échallens. Cette région abrite le plus grand massif forestier du plateau vaudois, ce qui a justifié l’implantation première du projet de parc naturel périurbain du Jorat.



S’il n’existe pas de district du Jorat – la région est au contraire à cheval sur quatre districts depuis le 1er janvier 2008 (Broye-Vully, Gros-de-Vaud, Lausanne et Lavaux-Oron) –, la dénomination «Jorat» apparaît dans le nom de deux villages: Peney-le-Jorat et Corcelles-le-Jorat. Elle a aussi été introduite il y a quelques années dans les noms de deux nouvelles communes issues de fusions: Jorat-Menthue (2011) et Jorat-Mézières (2016).



Enfin, le Jorat est l’accroche géographique de la compagnie des Brigands du même nom et de l’association Jorat, souviens-toi! faisant vivre la ferme-musée des Troncs, à Mézières.