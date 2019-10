La brocante historique du Flon voit plus grand

Dans le quartier caméléon du Flon, certaines enseignes durent. La Galerie Port Franc propose du mobilier vintage depuis une trentaine d’années dans les bâtiments surnommés «Les Jumeaux». Chassés de leur fief par la régie Mobimo pour faire de la place à Eataly – la venue de la chaîne italienne n’est toujours pas confirmée –, les frères Grin doivent aujourd’hui plier bagage.

Ils ont trouvé leur bonheur à quelques mètres, Voie du Chariot, dans l’immeuble qui abritait le magasin de deuxième main Picpus. Tous les jours depuis le mois de juillet, le duo retape les lieux en autodidactes, ouvrant un nouveau chapitre de l’histoire familiale. Le déménagement les réjouit: l’espace est plus grand et la rue plus passante.

En 1988, leur père, Michel Grin, ouvrait sa brocante au cœur du Flon dans ce qui était alors une zone industrielle en friche. À l’époque, le magasin propose surtout des pièces Art déco. Les temps et les modes passent. La boutique est aujourd’hui connue pour son mobilier des années 50 à 70. À bien y regarder, tout le XXe siècle est là. Des tables de ferme côtoient des créations d’Eames, Bill ou Le Corbusier, des luminaires d’usine, une chaise en acier chromé Philippe Starck, un banc de l’aéroport de Genève, une table Mario Botta, un rangement pop en plastique signé Raymond Loewy…

Un mélange de style, d'époques et de signatures

«On aime beaucoup aussi le mobilier suisse des années 40 et 50, qu’on essaie de mettre en avant», explique Joël Grin. Cet ébéniste de formation a repris les rênes de l’entreprise avec son frère Émilien quand leur père s’est retiré des affaires. Leur signature: proposer un mélange de créations de designers et de noms moins connus, de meubles de métier et de déco. «La grosse tendance, c’est effectivement les années 50 à 70. Mais on est en train de basculer vers les années 80», précise Joël Grin.

«Mon père s’est lancé dans ce métier parce qu’il trouvait malheureux qu’on jette des choses et était contre le gaspillage, continue-t-il. La notion de recyclage lui tenait à cœur. Les meubles déjà fabriqués ne polluent pas. Et ils sont uniques.» Pour les matériaux aussi, il n’y a pas photo. «La qualité des produits n’est vraiment plus la même. Même les vis ne sont plus aussi solides qu’avant. Elles sont toutes fabriquées au Vietnam.»

Quel regard porte-t-il sur leurs concurrents à Lausanne, de plus en plus nombreux? «C’est intéressant. Pour que les nouveaux clients forment leurs goûts, il faut qu’ils voient régulièrement des pièces.»

Le nouveau magasin ouvrira ses portes le 10 octobre. Un espace café sera développé en collaboration avec un torréfacteur vaudois.