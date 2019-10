Lutry baisse l’impôt contre la volonté de sa Municipalité

La Municipalité de Lutry prônait la prudence. Alors qu’il est prévu que les Communes vaudoises baissent leur taux d’imposition 2020 de 1,5 point et que le taux cantonal augmente dans la même proportion, puisque le Canton reprend à sa charge l’entier des coûts de l’Association vaudoise d’aide et de soins à domicile (Avasad), l’Exécutif a proposé à son Conseil communal de maintenir le taux en vigueur, soit 55,5 points.

En cause: les importants investissements à venir (40 millions d’ici à 2021), des projections déficitaires à partir de l’exercice 2019 et des incertitudes financières importantes (impacts de la RIE III et révision de la péréquation). Surtout, la Municipalité «estime que l’État de Vaud a les moyens d’absorber complètement les coûts de l’Avasad, sans les répercuter sur le contribuable», et rappelle qu’elle économisera 1 million de francs dans l’opération mais qu’elle perdrait 1,2 million en baissant les impôts de 1,5 point.

Un manque à gagner de 200'000 francs que la Commune doit supporter, d’après la droite du Conseil. «Les doutes sur l’avenir doivent bénéficier à la population», juge Cédric Alber (PLR). «Aujourd’hui, il n’y a pas de besoins justifiant une hausse d’impôt, car c’est bien d’une hausse dont il s’agit en cas de maintien du taux actuel», rappelle son collègue Sébastien Rod. Surtout, Camille Moser (PLR) souligne que «le but d’une Commune n’est pas de thésauriser. Les Lutryens ont contribué aux réserves et sont assez intelligents pour soutenir une hausse quand elle sera nécessaire.»

«Ça revient à jeter les bouées par-dessus bord sans savoir où l’on va»

C’est ce qu’ont tenté de défendre les socialistes et les Verts: pourquoi baisser maintenant alors qu’on sait qu’il faudra augmenter dans un avenir proche? Pourquoi s’exposer à un référendum? «Ça revient à jeter les bouées par-dessus bord sans savoir où l’on va», d’après Pierre Bonjour (Vert). La socialiste Monique Weber évoque «un faux signal adressé à la population» tandis que d’autres pointent une stratégie partisane à l’aube de l’élection complémentaire à la Municipalité.

«Dans ce dossier, il n’y a qu’une certitude, celle que nous serons déficitaires en 2019 et 2020, lance le syndic PLR, Jacques-André Conne. Quand je discute à l’extérieur de la commune, les gens ne comprennent pas qu’on se plaigne avec un tel taux d’imposition. Et puis la hausse dont nous parlons, c’est trois cafés par mois pour un couple marié sans enfants (ndlr: avec 120'000 francs de revenu annuel).»

Peine perdue, la droite majoritaire l’emporte largement en fixant le taux à 54 points pour les années 2020 et 2021.