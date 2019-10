La face obscure des loisirs numériques

«Cliquez futé!» Voici le défi lancé par Équiwatt aux passants samedi lors du marché, place de la Riponne. Pour rappel, le programme d’efficacité énergétique des Services industriels de Lausanne (SIL) aide les habitants de Lausanne, Épalinges, Jouxtens-Mézery, Saint-Sulpice, Le Mont-sur-Lausanne et Prilly à économiser l’électricité et diminuer leur facture.

Éloïse Gavillet, spécialiste en économies d’énergie aux SIL, et sa stagiaire Ashley Da Costa interpellent les piétons en les défiant sur leurs connaissances numériques via un jeu-concours. Celui-ci se présente sous la forme d’un quiz de quatre questions touchant à l’utilisation quotidienne des réseaux sociaux, des e-mails, des films en ligne et du stockage de photos. Une curieuse boîte avec différents boutons invite à identifier les activités numériques les plus énergivores. Lorsqu’on sélectionne une des options proposées, la consommation d’énergie qui y est rattachée s’affiche au-dessus grâce à un système de LED. Des lots sont à gagner. Ils vont évidemment dans le sens d’une utilisation plus responsable de nos activités digitales. Au choix, un smartphone éthique et durable, un disque dur, une liseuse. Cette méthode se veut plus ludique qu’un long exposé sur la pollution informatique.

Deux amis quadra rencontrés ce jour-là vont, eux, comprendre l’effet néfaste de certaines de leurs habitudes. «Je ne pensais pas que ça polluait tant. Ça fait réfléchir, quand on s’aperçoit que regarder un film sur Netflop (ndlr: en référence au célèbre distributeur de films et séries) en très bonne résolution consomme quatre fois plus d’énergie que de le regarder dans une résolution plus faible.» Cette action permet de se rendre compte que de petits gestes de tous les jours polluent, et que ça ne demande pas tant d’efforts de réduire son empreinte carbone.

Agir maintenant

Selon l’intervenante d’Équiwatt, cette expérience interpelle plus fortement les jeunes, de par le fait qu’ils utilisent et vivent depuis tout petits avec toutes ces technologies. «D’autant qu’avec l’extension de la 5G, la consommation en énergie va exploser, passant de 6 Go/mois par personne à près de 200 Go/mois de consommation de données mobiles, indique Éloïse. Le but n’est toutefois pas de dire aux gens que ce qu’ils font est mal, mais plutôt leur faire prendre conscience que l’utilisation d’objets électroniques peut polluer et qu’on peut chacun, à son échelle, agir pour limiter ces dégâts.» Le programme propose donc des solutions: par exemple, télécharger des films en wifi à la maison puis les regarder dans le train afin de ne pas avoir à utiliser de données mobiles.

«C’est la première fois qu’un tel événement est organisé sur ce sujet. On est plutôt contentes de l’engouement des gens autour de cette question, même s’il serait trop prétentieux de considérer que notre message, avec ce simple stand, a un réel impact auprès de la population», conclut Éloïse Gavillet.