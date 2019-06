La fête de Jeunesse séduit aussi les voisins citadins

«Depuis qu’on a commencé le montage des infrastructures, chaque week-end je passe une ou deux heures par jour à expliquer aux passants ce qu’on fait.» Président du comité d’organisation du 63e Rallye FVJC, Cyril Golaz ne manque pas de travail. Mais le cadre inhabituel dans lequel va se dérouler dès mercredi cette manifestation annuelle de la Fédération vaudoise des Jeunesses campagnardes implique quelques tâches de communication supplémentaires. Le Rallye 2019 ne se déroulera en effet pas en pleine campagne, mais à Écublens, entre l’autoroute et l’EPFL.

«C’est en voyant, au Camp de ski 2015, ce qu’avait réussi à organiser la Jeunesse des Mosses, malgré sa petite taille que je me suis dit que nous pourrions aussi organiser quelque chose», explique le président. Après avoir convaincu les membres de sa propre Jeunesse à Saint-Sulpice, il a contacté celle d’Écublens-Chavannes, qui a aussi accepté de relever le défi. «Nous sommes ensuite allés voir les Municipalités concernées, qui se sont toutes montrées favorables sur le principe. Mais les choses se sont compliquées quand nous avons dû trouver un terrain.» Le premier choix a été refusé par les services cantonaux à cause de sa trop grande proximité avec la Venoge, tandis que la Municipalité de Saint-Sulpice s’est opposée au second choix, «probablement par peur des nuisances pour les riverains».

C’est donc finalement à Écublens que le Rallye a trouvé son bonheur… et un accueil très favorable. «Quand nous contactions des gens, peu connaissaient nos activités. Mais presque tous y ont pris goût», apprécie Cyril Golaz. Plusieurs sociétés locales ainsi que des parents se sont ainsi proposés pour préparer et servir les repas aux bénévoles les jours de travaux.