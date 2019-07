La Folle Semaine de Lutry séduit et aimerait être soutenue

La Folle Semaine ne voudrait pas grandir trop vite. La manifestation artistique, qui propose 5 jours de concerts dans des domaines viticoles de Lutry, boucle une 2e édition réjouissante avec une fréquentation avoisinant le millier de spectateurs. «Il y a de plus en plus de monde alors que nous n’avons jamais mené de vraie campagne de communication», observe Yannick Cochand, cofondateur de l’événement. Les responsables réfléchissent donc à la suite. Et s’ils n’ont pas l’intention de trop grandir, pour ne pas dénaturer «cette balade musicale et poétique dans les vignes», ils comptent sur un vrai soutien de la part des autorités.

«Nous allons formuler une demande pour qu’une ligne concernant la Folle Semaine figure au budget, annonce Yannick Cochand. Il s’agit de voir comment la Municipalité peut appuyer un groupe qui veut dynamiser la Commune avec un événement original et alternatif.» À noter qu’en plus des concerts, la manifestation proposait cette année des performances de danse contemporaine ainsi qu’un projet de médiation entre de jeunes élèves et des résidents de l’EMS Le Marronnier.

Les responsables apprécieraient une politique culturelle communale plus lisible. «Savoir s’il y a de la place pour un nouvel acteur et comment sont répartis les soutiens. Il faut viser la transparence car le flou actuel n’est pas confortable.» Les organisateurs indiquent avoir déjà adressé plusieurs demandes à l’Exécutif, qui les a renvoyés vers la Société de développement. Celle-ci verse 3500 francs et garantit le déficit à hauteur de 1500 francs. «Cette aide correspond à environ 10% de notre budget», précise le cofondateur.

«Tout dépendra du budget et du projet culturel de la Commune, dont nous devons encore discuter, répond la municipale Claire Glauser. J’aimerais mettre en place un certain nombre de choses mais j’ai un budget défini et énormément de demandes qui me parviennent.» À noter qu’outre les subventions prévues, la municipale dispose actuellement de 30'000 francs pour des soutiens culturels divers. (24 heures)