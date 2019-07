La police diffuse les photos des braqueurs de Bucherer

Trois jours après le braquage retentissant de la bijouterie Bucherer, à la rue de Bourg, et malgré l’imposant dispositif mis en place pour en coincer les auteurs, ces derniers courent toujours. La police de Lausanne lance donc un appel à témoins, assorti des photos des trois individus prises à l’intérieur du magasin, dans l’espoir de faire avancer l’enquête.

Les auteurs étaient habillés en tenue de chantier, avec casques, casquettes et salopettes au moment du braquage. Ils ont menacé le personnel avec une arme de poing et se sont emparés de bijoux. «Ils ont pris la fuite à vélo depuis la rue Saint-François jusqu’à la rue Centrale, endroit où ils ont abandonné leurs cycles. Le véhicule utilisé ensuite par les trois hommes a été retrouvé abandonné sur l’avenue des Mousquines», détaille la police. Il s’agit d’une voiture noire de marque Renault Scenic, volée en France quelques jours auparavant et portant des plaques d’immatriculation vaudoises dérobées entre le 22 et 23 juillet à Clarens.

Soutien psychologique

Personne n’a été blessé lors de ce brigandage. Un soutien psychologique a été proposé aux personnes présentes lors des faits. Le procureur a ouvert une enquête. Des investigations sont actuellement menées par les inspecteurs de la police judiciaire de Lausanne, en collaboration avec les spécialistes de la police de sûreté vaudoise pour les contrôles d’ordre technique.